Pablo Guede les dijo que no y San Lorenzo presentó a DT seguido por la Selección Peruana

La semana fue bastante complicada para el cuadro de Alianza Lima, más que todo por los rumores de poder quedarse sin entrenador. Pablo Guede fue vinculado con San Lorenzo y todo hacía indicar que se iría a Argentina. Pero al final, terminaron por decantarse por otro DT, uno que estuvo muy cerca de llegar al Perú.

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El ‘Ciclón’ luego de analizar sus posibilidades decidió contratar a Gustavo Álvarez, entrenador que estuvo muy vinculado a la Selección Peruana. Se pensó por mucho tiempo que sería el elegido para tomar las riendas del equipo patrio tras la salida de Manuel Barreto. Pero al final fue descartado en Videna, no se entiende la razón por la que no contaron con su experiencia.

“El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título que le valió el acceso a Copa Libertadores— y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025″, fue la presentación que le hizo San Lorenzo en sus redes sociales.

Gustavo Álvarez presentado en San Lorenzo (Foto: San Lorenzo).

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De esta forma, la novela de San Lorenzo vinculado al fútbol peruano llegó a su final. Ya tiene nuevo entrenador y Alianza Lima está más que tranquilo con Pablo Guede. Habrá que ver nada más como le termina de ir a cada uno y fue la mejor decisión.

¿Qué dijo Pablo Guede de no llegar a San Lorenzo?

En conferencia de prensa Pablo Guede se dio el tiempo de hablar de su vinculación con San Lorenzo. Algo que realmente existió, pero que este decidió luego de meditarlo bien quedarse en Lima, pues considera que viene en un gran proyecto con Alianza Lima. Por lo que no quiso dejarlo a medias en esta ocasión.

“Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Opté por permanecer debido al compromiso mutuo con los jugadores, el cual es tremendo. En cada partido que disputamos, se evidencia la simbiosis con la afición. Creo que estamos brindándoles cada vez más motivos para su satisfacción. La relación con el respaldo que recibí de la dirección deportiva y la importancia de la directiva que respalda este proyecto son fundamentales para lograr el objetivo que nos hemos planteado desde el primer día que llegué”, explicó el DT.

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Pablo Guede en conferencia de prensa (Foto: Captura L1 Max).

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