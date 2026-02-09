El pedido que Mr. Peet le hizo a Mateo Antoni tras verlo en Alianza Lima: “Lo que tiene que entender…”

Uno de los jugadores que por ahora no está llegando a convencer del todo es Mateo Antoni. Esto debido a que no se esperaba que esta temporada lograra ser titular, pero sobre todo no está dando garantías defensivas. Es por eso que está dejando dudas en Alianza Lima. Así que le han hecho un inesperado pedido para que pueda mejorar en la marca.

Publicidad

Publicidad

En el último partido ante Comerciantes Unidos, Antoni no se le vio tan firme como se podría esperar. Incluso, el gol del conjunto visitante llega por su culpa, al ser superado con facilidad dentro del área. Dejando el espacio para que el rival consiga liquidar al meta Alejandro Duarte sin muchos inconvenientes con un gran remate.

Así fue el golazo de Wilter Ayoví:

Tweet placeholder

“Lo que tiene que entender Antoni es que tiene que tener la misma actitud los 90, 95 o 100 minutos y no se puede menospreciar al equipo rival. Hoy Antoni se sobró. Lo deja reaccionar a Ayovi cuando el que está cerca a la pelota es Antoni”, explicó el comentarista deportivo.

Publicidad

Publicidad

En este caso, el joven defensor tendrá que seguir este consejo para el siguiente partido que se les viene. Pues no va a ser nada fácil poder enfrentar a 2 de Mayo que podría buscar dar la sorpresa. Siendo un club que ya pudo dar el primer golpe y que ahora viene buscando liquidar la serie ante los ‘blanquiazules’.

Mateo Antoni con una gran presión en sus espaldas

ver también ¿No llegan a Perú? Plantel de 2 de Mayo sufrió inesperado percance a días de jugar con Alianza Lima

En este caso, Antoni tiene la responsabilidad de reemplazar a Carlos Zambrano, un jugador de jerarquía que si estaba centrado era prácticamente impenetrable. Pero claro, después de ser separado del club por indisciplina, ahora tiene la misión de estar en el campo por él y no está teniendo partidos dignos de un jugador de peso.

Así que en este caso, el joven central tiene que demostrar que está listo para ser titular. Pues posiblemente podría perder el puesto para la segunda parte del año, ya que no sería nada raro que busquen otro central para completar el equipo. Eso sí, tendría que ser un futbolista nacional ya que los cupos de extranjeros ya están tomados.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves