Alianza Lima mantiene viva su esperanza matemática en el Torneo Clausura 2025. Tras su victoria ante Sport Huancayo, el equipo suma 24 puntos, por debajo de Universitario (30 puntos en 12 partidos) y Cusco FC (26 puntos en 13 partidos). Con solo tres partidos restantes, cada encuentro es crucial para los dirigidos por Néstor Gorosito, quienes buscan asegurar un cupo en la final nacional.

¿Alianza Lima puede ser campeón nacional?

Existen dos caminos para Alianza Lima en su búsqueda del título nacional de la Liga 1 2025. Ganar el Torneo Clausura: Este escenario, aunque difícil, les daría el derecho a disputar la final nacional contra Universitario de Deportes, campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, Alianza necesita ganar sus tres partidos restantes y que Universitario pierda la mayoría de los suyos, una combinación de resultados poco probable.

Alianza Lima le ganó al Sport Huancyo. (Foto: Di’andello).

Asegurar un cupo en los Playoffs a través de la Tabla Acumulada: Este es el camino más realista. Alianza debe ubicarse entre los cuatro primeros puestos de la tabla general (que suma los puntos del Apertura y Clausura) para participar en las semifinales. Idealmente, ser el segundo mejor ubicado les permitiría acceder directamente a la final de los Playoffs por el subcampeonato. Actualmente, Alianza se encuentra en una posición favorable en esta tabla, luchando por el segundo puesto con Cusco FC.

Este segundo camino se activa si un tercero (como Cusco FC o Sporting Cristal) gana el Clausura, lo que forzaría las semifinales y la final nacional. En este formato de Playoffs, Alianza Lima podría llegar a la final si se mantiene entre los dos o tres primeros de la tabla general, enfrentándose al ganador del Clausura o a Universitario. Por ello, cada punto en los tres partidos restantes es vital, tanto para el Clausura como para asegurar una buena ubicación en la Tabla Acumulada.

Partidos pendientes de Alianza Lima en Liga 1

Fecha 16: Alianza Lima descansa

Fecha 17: Alianza Lima vs. Melgar (Matute)

Fecha 18: Deportivo Binacional vs Alianza Lima (descansa por descenso administrativo del rival)

Fecha 19: Alianza Lima vs. UTC (Matute)

Aunque la opción de ser campeón directo del Clausura parece alejarse, estos tres partidos son fundamentales para fortalecer la posición de Alianza Lima en la Tabla Acumulada, lo que les permitiría competir en la fase decisiva del campeonato a fin de año y mantener vivo el sueño del título nacional 2025.