¿Indisciplinas de Piero Cari? Reimond Manco exhibió las conductas de la joya de Alianza Lima: “Terminarás como yo”

Si tenemos que hablar de uno de los jóvenes talentos de Alianza Lima, sin duda alguna el nombre de Piero Cari representa dicha premisa y con creces. A pesar de haber perdido espacio en el equipo titular por distintas circunstancias cuando a inicios de la temporada era clave en el armado de juego, sigue siendo un jugador muy revulsivo dentro de las decisiones de Néstor Gorosito. Ahora, este escenario no quita algunos comportamientos dudosos que se han podido revelar.

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, y cuando no muchos lo tenían en cuenta en el ámbito deportivo local, fue Reimond Manco quien de manera sorpresiva expuso algunas intimidades de un Piero Cari que con 18 años de edad estaría sosteniendo conductas inapropiadas que no son de un verdadero profesional. Quizá a partir de ello es que se entendería su continua suplencia en Alianza Lima, aunque por ahora nadie ha salido a confirmar o negar la situación.

“Lo de Piero Cari ha venido siendo bueno. Cuando despegó generó mucha expectativa. Luego sufrió una lesión, pero lo de Cari básicamente es que tiene que trabajar más la parte física, tiene que cuidarse, tiene que dejar de salir de noche, dejar de creer que ya tocó el cielo con las manos”; comentó Reimond Manco durante la más reciente edición del programa digital ‘A la cama con el Rei‘ respecto a la vida nocturna que tendría la joya de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Reimond Manco no quiere que Piero Cari termine como él y así lo aconseja

Lejos de generar polémica con sus declaraciones y dejarlo muy mal parado ante la opinión pública, Reimond Manco hizo énfasis en un importante consejo para que Piero Cari se de cuenta de la realidad y no cometa errores que en un futuro cercano puedan afectarlo en demasía. Sabemos que el ‘exJotita’ gozó de un enorme talento y que pudo dar más, pero las malas decisiones y los excesos lo terminaron de desperdiciar. Bueno, ahora no quiere que suceda lo mismo.

Fuente: A Presión

“Es un jugador con el ADN aliancista, pero tiene que aprender lo bueno, no lo malo. Tiene que dejar de salir, tiene que dejar de estar en encerronas, tiene que dejar de hacer ese tipo de cosas porque por más que no hayan pruebas, todo el mundo sabe. Si ya con medio año o con un año ya empiezas a creerte que eres Cristiano Ronaldo y empiezas a hacer cosas que no debes, lo más probable es que termines como yo”; finalizó con sus revelaciones Reimond Manco.

Publicidad

Publicidad

Los números y estadísticas de Piero Cari con Alianza Lima en esta temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025, Piero Cari ha disputado 19 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Tan solo tiene 1 gol anotado y 2 asistencias brindadas con un total de 796 minutos de competencia, con lo cual queda en evidencia que todavía no pudo ganarse un puesto de relevancia en el equipo titular de Néstor Gorosito. Veremos si es que las más recientes revelaciones de Reimond Manco generan un cambio en sus decisiones y conductas para que justamente no se pierda en el camino como tantos otros talentos que salieron en el fútbol peruano.

ver también “Está en evaluación”: Mr. Peet confirmó cuál será el futuro de Pablo Ceppelini en Alianza Lima