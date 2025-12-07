La reciente caída de Alianza Lima ante Sporting Cristal no solo representó una desilusión deportiva, sino que ha desatado una profunda crisis financiera. El equipo, relegado a la posición de “Perú 4” para los torneos internacionales, ha perdido un ingreso crucial de al menos $3.6 millones de dólares que aseguraba su presupuesto para la próxima temporada.

Alianza Lima pierde muchísimo dinero

El golpe más severo es la ausencia de la clasificación directa a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026. Los $3.6 millones corresponden al monto base garantizado por la CONMEBOL, que incluye $1 millón por cada partido de local y el bono por mérito deportivo. Este capital era fundamental para la estabilidad económica del año y para sostener una plantilla de alto costo.

Alianza Lima cayó frente a Sporting Cristal. (Foto: X).

La dirección deportiva está ahora bajo la lupa, ya que la mala planificación carece del respaldo de estos ingresos internacionales. Un error de gestión particularmente costoso fue la reciente renovación del contrato del director técnico Néstor Gorosito. Tras la eliminación, el club deberá asumir ahora una cuantiosa indemnización por rescisión, un gasto que no estaba presupuestado.

Inversión fuerte de Alianza Lima

A esto se suma la fuerte inversión en la plantilla, destacando la reciente contratación de Jairo Vélez. La adquisición de su pase a la Universidad César Vallejo y su contrato de alto nivel se justificaba por la certeza de los ingresos de la fase de grupos de la Libertadores. Sin ese “colchón” financiero, la dirigencia enfrenta una situación insostenible para justificar estos gastos.

Como “Perú 4”, Alianza Lima queda en una posición precaria, teniendo que afrontar la fase previa de la Copa Libertadores (Fase 1 o 2) o, en el peor escenario, caer a la Copa Sudamericana. En ambos casos, los ingresos son inciertos y dependen de superar difíciles llaves de eliminación directa, un contraste total con el cheque millonario que garantizaba la clasificación directa.

¿Cuánto dinero pierde Alianza Lima?

Para poner en contexto final, la derrota deportiva no solo hirió el orgullo del hincha, sino que generó un déficit de $3.6 millones en las finanzas de 2026, agravado por los costos de indemnizaciones y gastos fijos elevados. Este escenario obliga a la directiva a una revisión drástica de su planificación económica y deportiva para mitigar los efectos de una de las eliminaciones más caras de los últimos años.

