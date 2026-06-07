Renato Tapia define su futuro en medio de rumores de llegada a Alianza Lima

Luis Tapia, padre de Renato, habló sobre su situación. Reconoció que su fanatismo por Alianza Lima puede influir. Su prioridad pasa por el extranjero.

Renato Tapia evalúa su futuro profesional en pleno parón internacional por la fecha FIFA de junio y el Mundial 2026. Tras su primera temporada en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, se lo vinculó nuevamente con Alianza Lima. Sin embargo, su intención es no regresar al Perú y continuar en el fútbol del extranjero, según su padre Luis Tapia.

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El padre del ‘Cabezón’ aclaró la situación de su hijo ante los rumores sobre su futuro. Al ser consultado directamente sobre un posible regreso a Alianza Lima, explicó cuál es su intención y qué evalúa para definir los pasos a seguir.

“Es un tema bien complicado (regresar a Alianza Lima). Primero, porque todavía está activo y yo creo que tiene para muchos años más. Su prioridad siempre es seguir compitiendo fuera del país y, por temas familiares, yo lo veo difícil“, comentó Luis Tapia en Inka Digital TV.

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“Mis nietas viven en España; es un tema en el que el fútbol no solamente es de la persona, sino que también inmiscuye a la familia. Él tiene mujer e hijos, entonces lo primero es ver la comodidad de tu familia y, posterior a eso, ver tu conveniencia deportiva”, agregó al respecto.

¿Renato Tapia puede jugar en Alianza Lima?

A pesar de que la prioridad de Renato Tapia pasa por continuar en el extranjero (sea en Al Wasl o en otro club), su padre no descartó la posibilidad de que Alianza Lima pueda ser su club en el futuro.

“Más allá de que siempre hablan del dinero, uno también prioriza el interés deportivo. No te vas a ir a un club donde vas a perder o donde te va a ir mal. En este caso, él es hincha de Alianza Lima, lo ha dicho públicamente, y le gustaría jugar ahí”, advirtió.

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“Si se da el caso y están las condiciones, yo creo que él sí vendría a jugar a Alianza; pero si no se da, quedará en eso nada más: en la ilusión y las ganas de siempre”, agregó. De esta manera, la posibilidad de volver al Perú no está descartada, pero sin el interés del club de La Victoria, por ahora, esto no pasará.

Renato Tapia, fuera de la Selección Peruana

Luis Tapia también se ha manifestado sobre la situación de su hijo Renato con la Selección Peruana. El entrenador Mano Menezes no lo convocó para los partidos amistosos ante Haití y España, correspondientes a la Fecha FIFA de junio. El padre del mediocampista aseguró que el DT no habló con él.

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“No sé si le han puesto la cruz, porque pienso que en el fútbol deben jugar los mejores. Cuando un jugador tiene una edad alta y sigue jugando, entonces deben seguir. Es así, simple”, aseguró en charla con el programa El Arranque.

“Él está tranquilo porque dijo, bueno, si me llaman bien, sino normal. La vida continúa. No hablé de ese tema (sobre su como se siente por no ser convocado), pero un jugador siempre quiere ser convocado, siempre”, explicó.

Datos claves

Renato Tapia prioriza seguir jugando en el extranjero tras su temporada en Al Wasl.

prioriza seguir jugando en el extranjero tras su temporada en Al Wasl. Alianza Lima es una opción futura si se dan las condiciones y el interés.

es una opción futura si se dan las condiciones y el interés. Luis Tapia aclaró que la residencia familiar en España influye en su decisión.