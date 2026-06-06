Brasil se mide ante Egipto en un nuevo amistoso previo al Mundial 2026 y aquí conocerás todos los canales para ver en vivo el partido.

La Selección de Brasil afrontará su último examen antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a la Selección de Egipto en un atractivo partido amistoso internacional. El encuentro servirá para que ambos equipos ultimen detalles antes de su esperado debut en la máxima cita del fútbol mundial.

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El compromiso se disputará este sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field, escenario donde Brasil buscará ratificar las buenas sensaciones mostradas durante la preparación bajo el mando de Carlo Ancelotti.

Para la ‘Canarinha’, este será el último amistoso antes de enfocarse por completo en el Mundial 2026. Por ello, se espera que Ancelotti utilice una alineación muy cercana a la que debutará en el torneo, buscando consolidar automatismos y afinar detalles tácticos.

Por su parte, Egipto también afrontará su última presentación de preparación antes de iniciar su participación mundialista. El combinado africano espera llegar en óptimas condiciones al encuentro frente a Bélgica, uno de los compromisos más exigentes de su grupo.

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Vinícius Júnior probablemente será titular en el partido amistoso entre Brasil vs. Egipto previo al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Egipto por TV y streaming?

El partido entre la Selección de Brasil y la Selección de Egipto será transmitido EN VIVO por ESPN para gran parte de Latinoamérica. Además, podrá seguirse de manera online mediante la plataforma de streaming Disney+ en celulares, tablets, computadoras y televisores inteligentes.

En territorio brasileño, el encuentro también estará disponible a través de SporTV, Globoplay y Zapping. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias desde las 5:00 p.m. de Perú, 7:00 p.m. de Brasil y 1:00 a.m. de Egipto del domingo 7 de junio.

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Mohamed Salah en la previa del partido entre Egipto vs. Brasil de cara al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del amistoso Brasil vs. Egipto

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius Jr.

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Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Mohamed.

Así presentó Brasil su partido ante Egipto en la previa del Mundial 2026. (Foto: CBF_Futebol)

Brasil en el Mundial 2026

Brasil está en el Grupo C del Mundial 2026. Junto a la ‘Canarinha’ están Marruecos, Haití y Escocia. Su debut en el Mundial 2026 será ante Marruecos el sábado 13 de junio a las 5:00 PM en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva York, Estados Unidos.

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Egipto en el Mundial 2026

Egipto está en el Grupo G del Mundial 2026. Junto a los ‘Faraones’ están Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Su debut en el Mundial 2026 será ante Bélgica el lunes 15 de junio a las 2:00 PM en el Lumen Field de Seattle en Washington, Estados Unidos.

Datos claves

La Selección de Brasil jugará un partido amistoso internacional contra Egipto antes del Mundial.

El compromiso futbolístico se disputará este sábado 6 de junio en Huntington Bank Field.

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