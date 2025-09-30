De borrado a posible titular: Néstor Gorosito utilizará en Alianza Lima a un jugador casi olvidado

Después de una semana aciaga que incluyó una derrota en Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile y otra caída dolorosa ante Cienciano en el Cusco, Alianza Lima se prepara para un crucial enfrentamiento en la Liga 1, donde buscará redimirse y evitar mayores complicaciones ante un rival que, tradicionalmente, disfruta amargarle la jornada. La presión es palpable, y el equipo sabe que cada punto cuenta en esta etapa del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Néstor Gorosito utilizará a jugar olvidado

La necesidad de revertir la crisis de resultados es imperante. En medio de este panorama, surge una noticia que ha generado expectativas entre la hinchada blanquiazul. Según información compartida por el periodista Gerson Cuba de Radio Ovación a través de su cuenta de Twitter, hay novedades significativas en la convocatoria del equipo. “Jesús Castillo y Brian Arias están convocados en Alianza Lima. Me comentan que el buen Jesús hoy alternó por Pedro Aquino”, reveló Cuba, encendiendo las alarmas de optimismo.

Esta inclusión de Jesús Castillo es particularmente llamativa y ha sido recibida con entusiasmo. Después de un periodo considerable en el que el mediocampista fue relegado e incluso parecía “olvidado” por el cuerpo técnico, su regreso a la consideración es un claro indicio de la urgencia del ‘Pipo’, para el mundo entero: Néstor Raúl Gorosito, por encontrar soluciones dentro de su Alianza Lima.

Jesús Castillo cuando jugaba Copa Libertadores en Alianza Lima. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima buscará ganarle al Atlético Grau

Castillo, recordado por su constante entrega y el cariño que le profesa la hinchada, representa una opción para revitalizar el medio campo. Todo apunta a que Jesús Castillo podría ser el encargado de asumir el rol de “ancla” en Alianza Lima para el próximo partido contra Atlético Grau. Su misión sería la de proporcionar la seguridad y el equilibrio necesarios en la columna vertebral del equipo, una zona que ha mostrado fragilidad en los últimos encuentros.

Será interesante observar cómo Néstor Gorosito implementa este “experimento”. Más allá de si Castillo arranca como titular o ingresa desde el banquillo, el simple hecho de su convocatoria es una contundente llamada de atención y una señal de que el cuerpo técnico está explorando todas las alternativas posibles para sacar al equipo del bache.