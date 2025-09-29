Carlos Zambrano le baja el dedo a la Selección Peruana con inesperado mensaje: “El recambio será…”

La Selección Peruana no está pasando por su mejor momento debido a los malos resultados que ha acumulado en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. El cuadro ‘Bicolor’ tuvo malas presentaciones que terminó en una eliminación pronto para disputar la próxima Copa del Mundo.

Uno de sus protagonistas fue Carlos Zambrano, el central nacional participó en gran parte de la Eliminatoria. Pero no logró ser de mucha ayuda en un cuadro partido, que a pesar de tener hasta tres entrenadores, en ningún momento llegó a levantar cabeza. Por esa razón su visión para el futuro no es nada buena, básicamente le terminó de bajar el dedo al equipo patrio.

Carlos Zambrano (Foto: Getty).

Para el ‘Kaiser’ lo que se le viene a la Selección Peruana será un tiempo bastante malo. Por lo menos es lo que deja a la interpretación con sus últimas palabras. En la que manifiesta tiempos oscuros para el equipo de todos. Que claro, se olvida de la generación dorada que llegó al Mundial 2018 y se concentra en nuevas piezas.

“La eliminación de la Selección era una muerta anunciada. Nos ilusionamos mucho, pero la selección está prácticamente de capa caída. Es la realidad del fútbol peruano. El recambio será muy duro”, fue lo que manifestó Zambrano a Fútbol Como Cancha.

¿Por qué será un recambio duro para la Selección Peruana?

Para comenzar es importante mencionar que no hay un universo muy amplio para ver jugadores. El Perú no está exportando nuevos talentos y casi siempre se ve a los mismos de siempre. Mientras que por otro lado, hay muchos jóvenes que todavía no está en el nivel para poder ser considerado como un referente para el equipo.

Eso sí, en esta fecha doble de octubre se espera ver el primer paso para el recambio generacional. Manuel Barreto como entrenador interino mostrará una lista plagada de caras nuevas para enfrentar a Chile (Por ahora único rival). Ya se han ido revelando algunos jugadores que han sido reservados en clubes en Europa.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (Foto: FPF).

Son tres los futbolistas nacidos en el extranjero que tendrían la chance de jugar por primera vez con la Selección Peruana. Felipe Chávez (Bayern Múnich), Fabio Gruber (Núremberg) y Alexander Robertson (Cardiff City). Por ahora son los que se conoce que están en la prelista, pero no se conoce si estarán en la nómina final para enfrentar a los chilenos.

