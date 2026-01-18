Debut con gol: Luis Ramos puso el 2-1 de Alianza Lima ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Cuando parecía que Alianza Lima se complicaba con el empate de Colo Colo a los 71′ de juego, apareció Luis Ramos para darse a conocer con la camiseta blanquiazul y volver a darle la ventaja a los íntimos en este último amistoso internacional en el marco de la Serie Río de Plata 2026 y con lo cual claramente le mete presión de los demás delanteros de la plantilla.

Aprovechando un buen desmarque prácticamente en el área chica de Colo Colo, la presencia de Luis Ramos fue clave para anotar el 2-1 del encuentro cuando corría el minuto 74. Eso sí, no podemos perder de vista que la jugada previa fue armada de estupenda manera por un Alan Cantero que hizo destrozos en la defensa rival para mandar un centro muy preciso.

Si bien los diversos cambios podrían complicar a cualquier equipo, en esta oportunidad podemos apreciar que Alianza Lima supo aprovechar dicha situación de la mejor manera. Luis Ramos empieza a mostrar que puede competir por un puesto de titular, así que jugadores como Paolo Guerrero y Federico Girotti podrían sentir temor de que el puesto de ‘9’ no está asegurado.

La buena reacción de Alianza Lima frente al empate de Colo Colo

Minutos después de que Luis Ramos anote el 2-1 del encuentro ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026, a los 81′ para ser más exactos, apareció la figura de Javier Correa para encontrar la igualdad luego de una buena definición en área de Alianza Lima. La defensa íntima no fue capaz de retener al delantero argentino y tuvieron que sacar el balón de las redes.

Pero es no fue todo. A los 83′ fue Alan Cantero quien se hizo presente en el marcador para mandarse con un soberbio golazo desde fuera del área. Clavó el balón en el ángulo y concretó el 3-2 final del partido con el que Alianza Lima consiguió su primer triunfo en la Serie Río de la Plata 2026. Ahora los íntimos volverán a Perú para ponerle fin a la pretemporada y esperar la Liga 1 2026.

DATOS CLAVES