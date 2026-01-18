Tras el empate de Javier Correa, Alan Cantero respondió con un golazo para el 3-2 de Alianza Lima ante Colo Colo

Partidazo en el Parque Viera de Montevideo. Alianza Lima le ganó a Colo Colo por 3-2 gracias a un golazo de Alan Cantero. Poco después de que Javier Correa había empatado el partido, el argentino blanquiazul respondió con un zapatazo tremendo y al ángulo para darle el triunfo al equipo de Pablo Guede.

Al minuto 81 de juego, Correa anotó de cabeza el 2-2 parcial luego de una pelota detenida. Sin embargo, la alegría del empate le duró un minuto a Colo Colo. Es que Alianza Lima llegó al 3-2 con un remate desde la derecha de Alan Cantero, que hizo volar a Fernando de Paul, pero no pudo alcanzar.

Tras sacar del medio por el tanto del ‘Cacique’ y tras un par de balones sin destino, Luis Ramos recibió solo y abrió para Alan Cantero. Tras ganarle el balón a un rival, el ex Godoy Cruz se la llevó y no dudó en sacar el remate antes de entrar al área. El balón se va abriendo con una gran violencia y eso impide que De Paul pueda sacar el balón. Golazo al minuto 82.

Cantero había ingresado en el segundo tiempo en lugar de Gaspar Gentile, justo cuando también habían entrado Federico Girotti y Luis Ramos. Precisamente, éste último había convertido el segundo tanto de Alianza Lima, poco antes del tanto de Correa del 2-2.

A su vez, el argentino, a quien Alianza Lima le compró gran parte del pase por 600 mil dólares (80% de la ficha), venía de anotar un tanto ante Independiente. Ahora, corona una buena pretemporada con esta anotación ante Colo Colo para el triunfo íntimo en el último encuentro por la Serie Río de la Plata.

Alianza Lima ya piensa en Messi, Inter Miami y la Noche Blanquiazul

Alianza Lima cerró su participación internacional en la Serie Río de la Plata con un balance de una victoria y dos derrotas. Cayó por 2-1 ante Independiente y Unión de Santa Fe, pero le ganó a Colo Colo por 3-2. Ahora, tiene un último partido por delante antes del arranque del Torneo Apertura de la Liga 1.

Es que el próximo sábado 24 de enero será momento de la Noche Blanquiazul donde, por su 125º aniversario, enfrentará a un rival de gran dimensión como es el Inter Miami de Lionel Messi. Será la oportunidad para presentar a todas sus figuras y, además, su último partido de preparación antes del debut ante Sport Huancayo el viernes 30 de enero.

