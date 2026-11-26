Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre próximo y en Chile lo posicionan como uno de los firmes candidatos para llegar a 'La Roja'. Conoce los detalles y las posibilidades del caso.

Ahora que Alianza Lima está totalmente enfocado en las finales nacionales para cumplir con el objetivo de la temporada 2026, muchos hinchas se preguntan sobre la continuidad de un Pablo Guede que tiene contrato hasta diciembre próximo y que todavía no renovó. Mientras sucede todo ello, recientemente se pudo conocer que la Selección Chilena lo tiene como uno de los candidatos.

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Fuente: Getty Images.

Así es. Distintos medios chilenos vienen informando que Pablo Guede es opción para dirigir a La Roja de cara al próximo proceso clasificatorio. Eso sí, no es el principal ya que el primero es el histórico Mauricio Pellegrini. En el caso de que el experimentado estratega no acepte la propuesta de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, es ahí en donde el argentino gozará de más protagonismo.

“Pablo Guede es uno de los nombres que está en carpeta para asumir la dirección técnica. Aparece como una alternativa en caso de que Manuel Pellegrini decline la posibilidad de dirigir a la Selección Chilena. El técnico del Real Betis es el principal candidato para asumir el cargo, aunque mantiene contrato vigente con el club español hasta mediados de 2027″; reveló el medio ‘Radio ADN’.

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Fuente: ‘X’.

Es importante recordar y tener en cuenta que el recuerdo de Pablo Guede trabajando en el fútbol chileno es positivo. Siendo entrenador de Palestino y Colo Colo, logró conseguir varios títulos que hasta el día de hoy son reconocidos por los distintos hinchas. Claramente, la selección es otro nivel de por medio y por ahora representa ser uno de los firmes candidatos al puesto.

El recorrido internacional de Pablo Guede que lo tiene en la mira de Chile

Además de sus buenas experiencias al mando de Palestino (2014 – 2015) y Colo Colo (2016 – 2018), el recorrido internacional de Pablo Guede ha venido creciendo durante los últimos años. El estratega argentino dirigió en San Lorenzo de Almagro, Necaxa, Málaga y Argentinos Juniors para luego probar suerte por primera vez en el fútbol peruano estando al mando de Alianza Lima. Este proceso lo tiene hoy en día en la mira de la Selección Chilena.

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Pablo Guede llegó a inicios de la temporada 2026 al barrio de Matute y ahora mismo se alista para disputar la final nacional ante Sport Huancayo o Universitario de Deportes. Siendo el equipo que más puntaje logró en la tabla acumulada, con más victorias y menos caídas de la actual campaña, claramente la directiva blanquiazul espera coronar dichos rendimientos con un título. A partir de ahí recién se verá si renuevan o no el vínculo contractual del estratega.

Fuente: AS Chile.

DATOS CLAVES

Pablo Guede es candidato para dirigir a la Selección Chilena según Radio ADN.

es candidato para dirigir a la Selección Chilena según Radio ADN. Manuel Pellegrini , técnico del Real Betis, es el principal candidato de la Selección Chilena.

, técnico del Real Betis, es el principal candidato de la Selección Chilena. Diciembre próximo termina el contrato de Pablo Guede con Alianza Lima sin renovación confirmada.