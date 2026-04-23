Tras cerrar su etapa en Alianza Lima durante la temporada 2025, Néstor Gorosito ya se encuentra evaluando nuevas opciones para continuar su carrera en este 2026.

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En ese contexto, su nombre volvió a tomar fuerza en el mercado internacional. Según informó el periodista Agustín Suárez, el técnico argentino fue ofrecido a Bolívar, que actualmente busca reemplazo tras la salida de Flavio Robatto.

“Más nombres ofrecidos a Bolívar para ser nuevo DT: Néstor Gorosito”, señaló el comunicador, dejando claro que el ‘Pipo’ aparece como una alternativa concreta para el banquillo del conjunto boliviano.

Así, Néstor Gorosito vuelve a escena como un DT de peso en el mercado. Su futuro aún no está definido, pero en Bolivia ya lo tienen en carpeta y podría ser cuestión de tiempo para verlo nuevamente en el banquillo.

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El técnico Néstor Gorosito al mando de Alianza Lima y durante un partido de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

Néstor Gorosito es opción en Bolívar tras dejar Alianza Lima

El perfil de Néstor Gorosito no pasa desapercibido. Su última experiencia en Alianza Lima fue valorada, especialmente por su desempeño en la Copa Libertadores.

De hecho, uno de los puntos más recordados de su ciclo fue la histórica eliminación de Boca Juniors en La Bombonera, un resultado que elevó su crédito a nivel internacional.

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Néstor Gorosito feliz en La Bombonera tras eliminar a Boca Juniors y avanzar con Alianza Lima a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito tiene 61 años, es entrenador argentino y actualmente se encuentra sin club tras terminar su vínculo con Alianza Lima.

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito dirigió en total 55 partidos a Alianza Lima en la temporada 2025, ganó 27, empató 16 y perdió 12. En total tuvo un rendimiento del 58.79% con 81 goles a favor, 55 en contra y un balance de +26.

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Datos claves

Néstor Gorosito fue ofrecido como candidato para dirigir al club Bolívar en Bolivia.

El técnico argentino llegaría para reemplazar a Flavio Robatto.

Gorosito destacó en 2025 con Alianza Lima por eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores.