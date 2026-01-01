Sporting Cristal ha decidido dar un giro radical a su política de fichajes para la temporada 2026 tras las severas críticas recibidas por la conformación de su plantilla el año pasado. La directiva rimense, bajo la atenta mirada de su hinchada, ha priorizado la jerarquía internacional para borrar la imagen de “plantel pobre” que marcó el 2025. Este cambio de rumbo responde a una estrategia agresiva en el mercado que busca recuperar el prestigio perdido y competir al más alto nivel desde el primer minuto del campeonato.

Sporting Cristal y su nuevo once titular de gala

El once titular de gala que presentará Sporting Cristal para este 2026 estará conformado por: Diego Enríquez en el arco; Juan Cruz González, Luis Abram, Miguel Araujo y Cristiano Da Silva en defensa; Martín Távara, Gustavo Cazonatti y Gabriel Santana en la volante; dejando en el ataque a Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu. Esta alineación es el resultado final de una reingeniería total del equipo, donde cada nombre ha sido validado por el cuerpo técnico. Se trata de un equipo que equilibra la juventud de sus canteranos más brillantes con la experiencia comprobada de jugadores con recorrido en selecciones nacionales y ligas competitivas del extranjero.

Cristiano da Silva Leite recién llegó a Sporting Cristal. (Foto: Getty).

La conformación de esta defensa estelar, con Luis Abram y Miguel Araujo como pilares centrales, representa el regreso de la solidez defensiva que el club extrañó durante toda la campaña anterior. La llegada de estos dos referentes de la Selección Peruana, sumada al despliegue de los laterales Juan Cruz González y el brasileño Cristiano Da Silva, garantiza un bloque posterior de primer nivel. Este es un pedido expreso de Paulo Autuori, quien entiende que para pelear títulos internacionales es indispensable contar con una retaguardia que combine voz de mando, buen juego aéreo y salida limpia.

Modificaciones importantes de Paulo Autuori

En el mediocampo, la apuesta por el talento brasileño de Gabriel Santana junto a la solidez de Gustavo Cazonatti busca otorgarle al equipo un dominio absoluto del balón. La presencia de Martín Távara como eje organizador permitirá que la transición entre defensa y ataque sea mucho más fluida que en 2025, año en el que el equipo sufría para generar juego ante bloques defensivos cerrados. El “producto final” de esta volante es una mezcla de presión alta y creatividad técnica, diseñada específicamente para alimentar a los extremos y al centrodelantero con balones con ventaja.

Gabriel Santana sería el conductor de Sporting Cristal. (Foto: Getty).

La zona de ataque ha sido repotenciada con la llegada de Felipe Vizeu, un delantero de área con el olfato goleador necesario para culminar el juego generado por Maxloren Castro y Santiago González. Tras la salida de varios futbolistas que no lograron consolidarse, el tridente ofensivo actual promete ser uno de los más letales de la Liga 1. La explosividad de Castro por las bandas y la probada capacidad de asistencia de González aseguran que Vizeu tenga las oportunidades necesarias para convertirse en el máximo artillero del torneo, cumpliendo así con las expectativas de la exigente hinchada celeste.

Sporting Cristal apunta al título nacional

Finalmente, este ambicioso proyecto deportivo ratifica la confianza total de la dirigencia en el plan de trabajo de Paulo Autuori, quien ha tenido voz y voto en cada incorporación. Con todos los cupos de extranjeros confirmados y una columna vertebral de jerarquía, Sporting Cristal cierra su etapa de contrataciones con una plantilla que, sobre el papel, supera con creces lo visto el año pasado. El 2026 se perfila como el año de la redención para el conjunto del Rímac, con un equipo que no solo aspira a ganar, sino a dar espectáculo en cada estadio donde se presente.

