El curioso ritual de ruda que recibió Pablo Guede para que triunfe en Alianza Lima: “La suerte también existe”

Alianza Lima obtuvo un mal resultado en su más reciente estreno en la Copa Libertadores 2026. A raíz del 1-0 en contra frente a 2 de Mayo en Paraguay, el nombre de Pablo Guede viene siendo duramente cuestionado por la manera en cómo encaró el partido. Como un hecho bastante llamativo y peculiar, el director técnico recibió un ritual de ruda durante un programa de televisión.

Fuente: Alianza Lima.

En una de las últimas ediciones de ‘Vamos al VAR‘, fue el periodista Pedro García quien sostuvo que la buena suerte también juega y es parte del fútbol, así que Pablo Guede tendría que recurrir a una especie de ‘limpia’ espiritual con una planta medicinal tan conocida en el país como la ruda. Es más, en pleno programa en vivo se animó a hacerlo junto a unas fotos del estratega argentino.

“Con toda la buena onda del mundo para que Alianza Lima, como representante peruano en la Copa Libertadores, pueda repetir la faena y se meta en la zona de grupos y porque la suerte en el fútbol también existe. Si no pregúntele a Carlos Bilardo que ganó un mundial porque él creía que, si se le cruzaba el técnico o rival por delante, lo salaba”; comentó Pedro García en pleno ritual de ruda.

Justamente en favor de la buena suerte para todos en Matute, Pedro García recordó cómo se dio la competencia en la Copa Libertadores 2025. “Con la mejor buena onda para el profe Pablo Guede, un poquito de ruda para mejorar la buena vibra para que esa pelota que no entró tal vez caiga en los pies precisos. ¿Te acuerdas de Cavani cuando se le pasó la bola por la guacha? ¿Tú no crees que intervino algo casi paranormal? Eso fue la diosa fortuna”.

¿Por qué se llegó a la conclusión de que Pablo Guede tiene mala suerte en Alianza Lima?

En principio, recordemos que Pablo Guede llegó a Alianza Lima de cara a la temporada 2026 y desde que disputó los primeros partidos amistosos del año empezó a tener ciertos inconvenientes. Lo más grave, sin duda alguna, fue la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña luego de ser parte de una indisciplina en plena pretemporada, además de que siguen siendo investigados por la justicia tras una denuncia de abuso sexual.

Luego, de cara al debut en Copa Libertadores ante 2 de Mayo, se lesionan jugadores importantes del plantel como Luis Advíncula y Luis Ramos. La cereza del pastel fue cuando, en pleno duelo jugado en Paraguay, titulares como Esteban Pavez y Cristian Carbajal, tuvieron que salir de la cancha al sentirse por distintos aspectos. Es decir, ahora Pablo Guede deberá cambiar el rumbo y quizá el ritual de ruda que recibió podría ayudarlo un poco en sus objetivos.

Fuente: Alianza Lima.

