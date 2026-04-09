¿Le pidió disculpas? Se reveló lo último que Felipe Vizeu habló con Paulo Autuori en Sporting Cristal: “Una decisión que él quería”

Ahora que Felipe Vizeu es el futbolista del momento en Sporting Cristal tras anotar el gol del triunfo en el más reciente duelo ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026, conversó con distintos medios locales para contar el sentimiento que le genera una especie de nuevo momento en el club. Además, no dudó en hablar del pasado reciente y de la estadía de Paulo Autuori.

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Fuente: A Presión.

Como bien sabemos, Sporting Cristal atraviesa una nueva etapa al mando de un Zé Ricardo que llegó hace algunos días para reemplazar a Paulo Autuori. Justamente, hablando de este último entrenador brasileño, fue parte de las más recientes palabras de Felipe Vizeu ya que se habló demasiado en el pasado reciente respecto a dicha relación. Bueno, ahora se conocieron más detalles.

“Le pedí perdón a Paulo Autuori porque no estaban saliendo las cosas bien y no podía ayudar al equipo. Me respondió ‘perdóname a mi, perdóname por no haberte podido ayudar más’. Es una persona espectacular, pero fue una decisión que él quería”; fue la sorpresiva revelación de Felipe Vizeu en una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ sobre la última conversación que tuvo con el estratega brasileño antes de regresar a su país.

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Con dicha declaración podemos entender que la relación entre Felipe Vizeu y Paulo Autuori siempre fue muy buena. Al margen de los rumores de que el entrenador le había perdido confianza y por ende lo empezó a dejar en el banco de los suplentes durante los últimos partidos de Sporting Cristal, ahora está claro que hubo mucha sinceridad en la última charla que tuvieron hace algunos días.

Fuente: Sporting Cristal.

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El sentir de Felipe Vizeu sobre el nuevo proceso de Sporting Cristal al mando de Zé Ricardo

Ahora que Zé Ricardo debutó de la mejor manera al mando de Sporting Cristal luego de vencer 1-0 a Cerro Porteño en el debut del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Felipe Vizeu habló sobre este nuevo proceso del equipo y elogió la capacidad del estratega brasileño. No perdamos de vista que ambos se conocen muy bien de años anteriores, así que existe una relación especial.

“Zé Ricardo es una persona muy buena y un entrenador con experiencia. Tiene poco tiempo, pero tiene mucha hambre de hacer las cosas bien. Llegar a un país nuevo y debutar con triunfo es algo positivo. La hinchada tendrá a un DT muy seguro”; aseguró Felipe Vizeu en la misma conversación con ‘Fútbol Como Cancha‘ y con lo cual incluso ya se habla de que pueda mostrar un buen nivel.

Fuente: Sporting Cristal.

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