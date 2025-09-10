El impresionante monto de dinero que ganará Alianza Lima si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026

Alianza Lima está muy atento al desempeño de Guillermo Viscarra y la selección boliviana rumbo al Mundial de 2026. Este interés no es solo deportivo, sino que tiene una importante base económica gracias al Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, valorado en 355 millones de dólares. Este programa compensa a los clubes por ceder jugadores a sus selecciones mundialistas, y para Alianza Lima, la posible participación de Viscarra representa una significativa inyección económica que podría fortalecer sus finanzas y permitir futuras inversiones.

Guillermo Viscarra haría ganar dinero a Alianza Lima

La FIFA otorga una asignación diaria por cada jugador cedido, que en 2022 fue de aproximadamente 10,950 dólares y se espera que aumente para 2026. Esta compensación se calcula desde dos semanas antes del inicio del torneo hasta un día después de la eliminación de la selección del jugador. Es importante destacar que el dinero no se entrega directamente al club actual del jugador, sino que se distribuye entre todos los equipos donde el futbolista haya militado en los dos años previos al Mundial.

Así, si Viscarra juega en 2026, Alianza Lima recibirá una parte de la compensación, al igual que The Strongest, su club anterior en 2024. Este sistema reconoce la contribución de los clubes en distintas etapas de la carrera de un futbolista. Si Bolivia clasifica y Viscarra es convocado, el portero estaría concentrado con su selección un mínimo de 28 a 30 días, incluso si solo avanzan a la fase de grupos. Según las estimaciones actuales, Alianza Lima podría recibir una parte considerable de una compensación total proyectada en al menos 308,000 dólares por la participación de Viscarra.

Publicidad

Publicidad

Guillermo Viscarra atajando Copa Libertadores con Alianza Lima. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Alianza Lima sería premiado con Guillermo Viscarra

Dado que esta cifra se dividiría con The Strongest, la presencia de Viscarra en el Mundial 2026 podría generar más de 150,000 dólares para el club blanquiazul solo por la fase de grupos. Este ingreso extraordinario podría destinarse a fortalecer la plantilla, mejorar la infraestructura o invertir en la formación de nuevos talentos. El potencial económico para Alianza Lima podría aumentar significativamente si la selección boliviana, con Viscarra en sus filas, avanza a rondas posteriores como octavos o cuartos de final.

Esto se debe a que una mayor permanencia en el torneo implicaría un incremento en la asignación diaria acumulada. Todo el optimismo económico de Alianza Lima respecto a Guillermo Viscarra y el Mundial 2026 depende del repechaje que disputará la selección boliviana en marzo de 2026. Este partido crucial determinará si Bolivia asegura su cupo en la Copa del Mundo, ligando así el futuro económico del club blanquiazul al éxito del portero y al desempeño de la selección boliviana en esta fase eliminatoria.

Publicidad

Publicidad