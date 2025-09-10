¿A Valera? Sergio Peña pide respeto por la Selección Peruana: “Otros no dan la cara por el país”

El ambiente en la Selección Peruana post Eliminatorias Sudamericanas 2026 se caldea con el explosivo mensaje de Sergio Peña ante los medios de comunicación locales. El mediocampista creativo, pieza clave en Alianza Lima y figura proyectada para el próximo ciclo eliminatorio, lanzó un dardo que resuena en la interna del equipo nacional, generando un sinfín de especulaciones y comentarios en el comentario popular.

Sergio Peña se defiende de las críticas

Peña, conocido por su estilo de juego y compromiso, no tardó en expresar su sentir, dejando entrever una profunda molestia con aquellos que, a su parecer, no han mostrado el mismo nivel de entrega por la camiseta. Sus palabras, pronunciadas con la efervescencia del momento, se interpretan como un llamado de atención y una defensa a ultranza de sus compañeros que “dan la cara por el país”. “Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros que dan la cara por el país. Otros no la dan”, sentenció el volante, marcando una clara línea entre los comprometidos y los que, según su perspectiva, eluden la responsabilidad.

La declaración de Peña adquiere mayor peso al recordar un episodio reciente donde jugó con una lesión considerable. El mediocampista reveló que, a pesar de una fractura en el dedo, no dudó en saltar al campo en dos encuentros cruciales, evidenciando un compromiso que, implícitamente, contrapone a la actitud de otros. “Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo”, afirmó, dejando un manto de duda sobre la voluntad de ciertos futbolistas.

Publicidad

Publicidad

Sergio Peña fue suplente contra Paraguay. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

¿Mensaje directo para Alex Valera?

Aunque Peña no mencionó nombres específicos, la especulación no se hizo esperar. Inmediatamente, figuras como Alex Valera, quien no ha tenido una presencia constante en los últimos encuentros, surgieron en el radar de las conjeturas. La crítica bastante directa de Sergio Peña no solo apunta a la falta de minutos, sino también a la disposición y el sacrificio que, según su visión, deben primar en un seleccionado nacional.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Las repercusiones de este mensaje serán, sin duda, un tema central en los próximos días. La prensa deportiva y la afición estarán atentas a las reacciones de los aludidos y a la postura del comando técnico ante estas declaraciones. El mensaje de Peña, más allá de ser una catarsis personal, se erige como un recordatorio de los valores que, para él, deben regir en la Selección Peruana: compromiso, sacrificio y una entrega incondicional por los colores de la patria.