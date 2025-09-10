Guillermo Viscarra clasificó al repechaje con Bolivia y tomó una decisión radical con Alianza Lima

La victoria histórica de Bolivia sobre Brasil, que aseguró su cupo en el repechaje para el Mundial de 2026, ha desencadenado una euforia sin precedentes en el fútbol boliviano, un hito que resuena profundamente en la memoria colectiva del país. Entre los artífices de esta gesta se destaca Guillermo Viscarra, el portero titular de Alianza Lima, quien, a pesar de la magnitud del logro y las celebraciones desbordantes, demostró un profesionalismo ejemplar al regresar de inmediato a la capital peruana para reintegrarse a los entrenamientos de su club.

Guillermo Viscarra hace un sacrificio grande

Este acto de compromiso no solo subraya su dedicación, sino que también establece un estándar de conducta para sus colegas. Mientras sus compañeros de selección y la nación boliviana se sumergían en festejos que se extendieron por días, Viscarra tomó la decisión de priorizar sus responsabilidades con el equipo “íntimo”. Su retorno expedito a las prácticas, apenas unas horas después del trascendental encuentro, es un testimonio elocuente de la dedicación y el firme compromiso que ha mantenido con Alianza Lima desde su incorporación a principios de este año.

Esta prontitud en su regreso contrasta marcadamente con la euforia post-victoria, resaltando su disciplina y enfoque inquebrantable en sus deberes profesionales. Desde su llegada, el guardameta se ha consolidado como una pieza insustituible para los blanquiazules, ofreciendo actuaciones sobresalientes tanto en la Liga 1, donde ha demostrado su valía en cada jornada, como en torneos internacionales de la talla de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima saludó al Billy Viscarra por su logro en Bolivia. (Foto: X).

Alianza Lima está en su prioridad absoluta

Su capacidad para ser determinante en momentos clave, como la crucial clasificación de Alianza Lima a los octavos de final del mencionado torneo internacional, le ha granjeado el reconocimiento y la admiración unánime tanto de la ferviente afición aliancista como de la prensa especializada, que no ha dudado en elogiar su rendimiento constante y su seguridad bajo los tres palos. Esta contundente muestra de profesionalismo por parte de Viscarra emite un mensaje claro y contundente.

Si bien el anhelo de participar en un Mundial es una meta de suma importancia y el cenit de la carrera de cualquier futbolista, el enfoque primordial del jugador está inequívocamente puesto en contribuir al éxito continuo de Alianza Lima en los próximos desafíos que enfrentará el equipo. La directiva del club y la apasionada hinchada no solo celebran con orgullo su histórico logro con la selección boliviana, sino que también exaltan y valoran su admirable y loable dedicación al equipo que defiende con tanta pasión y entrega, un ejemplo a seguir para todos los integrantes de la institución.

