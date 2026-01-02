¿A qué hora y dónde ver en vivo a Cristiano Ronaldo hoy en Al Ahli vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025-26?

Cristiano Ronaldo no tiene descanso y disputa su primer partido del 2026. Este viernes 2 de enero, Al Nassr visita Yeda para enfrentar a Al Ahli en el Estadio King Abdullah Sports City en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Saudi Pro League 2025-26. El ‘Bicho’ busca que su equipo siga como líder absoluto del certamen y él siga como uno de los máximos goleadores.

Al Nassr viene de un empate 2-2 ante Al Ettifaq en la última fecha de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo marcó uno de los goles con la espalda tras remate de Joao Félix. Ambos futbolistas portugueses son los goleadores del torneo con 13 anotaciones.

El empate ante Al Ettifaq fue el primero del Nassr en esta Saudi Pro League. Anteriormente, había acumulado 10 victorias en 10 partidos. Así, con 31 puntos es líder en soledad, pero sólo dos unidades arriba de su escolta Al Hilal (29).

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo hoy en Al Ahli vs. Al Nassr?

Al Ahli vs. Al Nassr, partido que tendrá como protagonista a Cristiano Ronaldo, se juega este viernes 2 de enero de 2026 por la fecha 13 de la Saudi Pro League 2025-26. Estos son los horarios del encuentro:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:30 horas.

Bolivia y Venezuela: 13:30 horas.

Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos (ET): 12:30 horas.

Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua: 11:30 horas.

Estados Unidos (PT): 09:30 horas.

¿Dónde ver en vivo a Cristiano Ronaldo hoy en Al Ahli vs. Al Nassr?

Al Ahli vs. Al Nassr, partido de la fecha 13 de la Saudi Pro League 2025-26, no tiene transmisión oficial para Sudamérica, con excepción de Brasil. En este país se puede ver en vivo por BandSports, Canal GOAT, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

En tanto, en Estados Unidos se puede disfrutar por FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App, foxsports.com y fuboTV. En España, por su parte, va por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Datos claves

