Cuándo juega Sporting Cristal ante Cusco FC por la final de los Playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima terminó fuera de carrera en los Playoffs de la Liga 1 2025. El conjunto victoriano cayó ante Sporting Cristal en un duro encuentro realizado en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute‘. Choque que dejó muchas emociones a lo largo de los 90 minutos que se disputó el duelo.

El primer encuentro de la serie terminó en un empate 1-1 en el estadio Nacional. Debido a la condición del campo, el juego no fue para nada vistoso, se vieron muchos errores y terminó siendo un partido bastante trabado que no logró marcarse una buena diferencia para ninguno de los dos planteles.

Pero en Matute se vivió un juego bastante bueno de principio a final. Para comenzar, Martín Távara logró el primer de penal, pero luego Eryc Castillo apareció para poner dos goles que le dieron la ventaja a los ‘íntimos’. Antes del final del primer tiempo Paolo Guerrero pareció que liquidaba el partido.

No obstante, en el segundo tiempo se vivió un gran partido con ida y vuelta, Távara nuevamente en los minutos finales logró descontar el marcador. Pero lo más sorprendente fue el tanto que hizo de tiro libre que nadie esperaba y que el mismo Guillermo Viscarra no pudo hacer nada para el 3-3 que empató el duelo.

En la tanda de penales, Sergio Peña fue el único en fallar su penal. Lo que dejó eliminado al elenco victoriano por un marcador de 4-5 en su propia casa y serán Perú 4.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cusco FC?

Ahora, Sporting Cristal tendrá que enfrentarse a un nuevo reto en este Playoff para llegar a la próxima Copa Libertadores 2026. Su rival será el conjunto de Cusco FC que llega más descansado para esta etapa final. El ganador terminará quedándose con el puesto de Perú 2 en este certamen continental.

El primer de los partidos se jugará casi de inmediato, hablamos del miércoles 10 de diciembre. El estadio será en el Estadio Nacional, el horario todavía está pode decretarse, pero lo más probable que sea en horario nocturno como ha venido jugando el cuadro del Rímac.

Mientras tanto, la definición será el domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El horario de la contienda todavía no está definido, pero se espera que sea en horario de la tarde.

Datos Claves