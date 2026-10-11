Hinchas de Alianza Lima explotan contra Federico Girotti tras verlo ante Cusco FC: “No te da nada”

Pese a la gran victoria de Alianza Lima ante Cusco FC, la exigencia del pueblo victoriano se mantiene y acaban de apuntar en contra de Federico Girotti por lo mostrado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alianza Lima logró un verdadero triunfazo esta noche frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con miras al título nacional y a repuntar en la tabla de posiciones, los tres puntos de hoy son claves en las intenciones blanquiazules. Ahora, si bien la hinchada celebra a más no poder, tampoco deja las exigencias de lado y se la juraron de forma inmediata a Federico Girotti.

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A pesar de no haber sido titular ante Cusco FC y de haber ingresado a los 60 minutos de juego en lugar de Kevin Quevedo, la presencia de Federico Girotti parece no convencer al pueblo de Alianza Lima. Si bien el delantero tuvo algunas aproximaciones ofensivas y se asoció con sus compañeros para participar del juego, todo todo indica que no genera mucho respaldo en los aficionados.

“Girotti es más malo que robarse la limosna de la iglesia“, “Girotti no te da nada”, “Girotti no es bueno en altura, parece que le afecta mucho” y “Girotti, la estafa más grande de Alianza Lima, el negociazo más grande de los Navarro“; son algunos de los comentarios más resonantes de los hinchas blanquiazules en contra del delantero argentino que llegó al club en esta temporada 2026.

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Fuente: ‘X’.

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Los números de Federico Girotti en Alianza Lima que generan críticas de los hinchas

Federico Girotti llegó a Alianza Lima como uno de los refuerzos extranjeros más importantes del fútbol peruano por su pasado en el balompié argentino. Hasta el momento no ha sido capaz de afianzarse como un delantero titular dentro de las planificaciones de Pablo Guede, así que las estadísticas durante esta temporada 2026 reflejan en cierta manera la irregularidad viene atravesando.

Resulta que en un total de 23 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, el atacante argentino de 27 años tan solo ha anotado 4 goles y no registra asistencias. Hoy no pudo darle una mano importante a Alianza Lima ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, entonces a raíz de dicha clase de rendimientos es que genera cuestionamientos por parte de los aficionados.

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Fuente: Getty Images.

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