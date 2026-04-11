¿Federico Girotti, de no jugar el clásico ante Universitario a ser titular ante ADT?

Alianza Lima hizo una tremenda inversión para tener un delantero de nivel en el fútbol peruano, contrataron a Federico Girotti, pero no viene jugando. Lo cual ha hecho que se genere muchas preguntas sobre lo que hace en los entrenamientos para que no sea considerado. Pero se ha conocido un poco más de su presente y que pasará en el futuro próximo.

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La gran sorpresa se dio en el juego contra Universitario de Deportes, en donde no estuvo ni en el banco de suplentes. El argentino Pablo Guede decidió que lo mejor era dejarlo fuera y con su gran ausencia se dio un partido difícil en el que terminaron perdiendo. Por lo que ahora parece que le darán más oportunidades de jugar en el once titular.

Federico Girotti en los entrenamientos (Foto: Alianza Lima).

En Código Azul, el periodista Gerson Cuba pudo dar a conocer que se vienen cambios en el ataque ‘Blanquiazul’. Con lo que tanto Federico Girotti como Luis Ramos van a comenzar a tener más minutos en el campo. Ambos delanteros no han venido siendo utilizados por el entrenador argentino, pero se viene su oportunidad y deberán saber aprovecharla.

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Lo que si pudo comentar el hombre de prensa, es la chance que el argentino pueda arrancar contra ADT este martes por la Liga 1. El ‘tanque’ ha tenido varios partidos en lo que sería el once titular en las prácticas del cuadro de Matute, por lo que se espera que tenga una oportunidad desde el arranque.

Lo que no se sabe si lo harán por la banda, si se cambiará el sistema o si Paolo Guerrero pasará a la banca. Recordemos que el atacante nacional viene siendo el que ha estado liderando en el once titular en los últimos partidos.

😲✍️| ¿SE DARÁ? | @gersoncuba2603 nos cuenta que podría ver opción de ver a Federico Girotti de titular en Tarma con Alianza Lima.



📹: @hablajuanpa



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Los números de Federico Girotti en Alianza Lima

Federico Girotti no ha gozado de muchas oportunidades en el once titular, tampoco ha sido tomado muy en cuenta para entrar a resolver partidos. Por eso se puede ver números bastante bajos para un futbolista que se esperaba pueda llegar como solución a los problemas de gol de Alianza Lima.

En la temporada se han disputado hasta el día de hoy 11 de abril un total de 11 juegos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Duelos en los que tan solo jugó 6 encuentros el argentino de 26 años, no ha hecho goles y menos asistencias en 196 minutos. El máximo tiempo que estuvo en cancha fue ante 2 de Mayo en Paraguay que fueron 78′.

Datos Claves

El delantero Federico Girotti podría ser titular este martes ante ADT por la Liga 1.

podría ser titular este martes ante por la Liga 1. El técnico Pablo Guede excluyó a Girotti del banco de suplentes contra Universitario de Deportes .

excluyó a Girotti del banco de suplentes contra . Federico Girotti acumula 196 minutos en 6 partidos sin registrar goles ni asistencias.