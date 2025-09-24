Fue humillado por Alianza Lima, no pudo recuperarse y sigue en caída libre

Este año, Alianza Lima se ha convertido en un equipo que es capaz de todo, el cuadro ‘blanquiazul’ a nivel internacional ha demostrado un porte inesperado. Se ha convertido en el ‘matagigantes’ y muchos lo han terminado sufriendo. Pero sobre todo hay un personaje que lo sufrió más que otros, pues desde que se enfrentó a los ‘íntimos’ no ha sabido levantarse.

Estamos hablando de Fernando Gago, entrenador argentino que sufrió en carne propia la humillación a nivel continental. Teniendo a Boca Juniors por encima, con un nivel mayor, terminó siendo eliminado de la Copa Libertadores. Un duro golpe que fue el comienzo de una historia ‘blanquiazul’ que hasta ahora perdura a nivel internacional.

En la Pre-Libertadores se vieron las caras ambas escuadras. En Matute el cuadro de Alianza Lima se impuso por 1-0 con tanto de Pablo Ceppelini. En la vuelta el partido acabó 2-1 a favor de Boca Juniors, Hernán Barcos marcó el descuento de los ‘íntimos’. Pero en penales Guillermo Viscarra se hizo presente para darle el pase a los nacionales en la misma Bombonera.

Pese a este terrible resultado, en el cuadro ‘xeneize’ lo mantuvieron un tiempo más en el cargo. Pero no terminaría durando mucho tiempo, siendo echado el 29 de abril del 2025 con 30 partidos en sus hombros. La derrota en el clásico frente a River Plate fue el partido que terminó por lapidar su carrera en este club.

Fernando Gago en caída libre

Tras dejar Argentina buscó probar suerte en una nueva liga, es así como consiguió el puesto como entrenador del Necaxa de la Liga MX. Club en el que tuvo un buen comienzo, pero los resultados se han convertido en un problema en estos momentos, teniendo más derrotas que empates y victorias juntos.

Hablamos que hasta el momento lleva dirigiendo en 13 partidos, consiguiendo un saldo de 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Su equipo ha hecho 19 goles y recibió 30. Esto nos deja un promedio de 0,92 puntos por partido. Números de escándalo que en este momento lo tienen en la cuerda floja en México.

Chivas 3-1 Necaxa (Foto: Necaxa).

Pese a los malos resultados, parece que continuará en un proyecto por un buen tiempo. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa: “Tengo el apoyo total del presidente y del director deportivo. Estoy más convencido que nunca de este proyecto”, explicó el DT.

Por otro lado, tiene convicción en lo que está haciendo y manda el siguiente mensaje: “Estoy aquí porque creo en este proyecto al 100%”. Con esta determinación se espera que pronto ya se puedan ver resultados, pues posiblemente los hinchas no estén tan cómodos con su momento en la liga mexicana.

