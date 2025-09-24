Alianza Lima se alista y ultima detalles para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. Ahora el duelo será en la ciudad de Coquimbo y no caben dudas de que la historia espera a los íntimos ya que podrían llegar a instancias realmente decisivas. Además del aspecto netamente futbolístico y de lo que ello representa, vamos a ver algunos detalles de lo que la institución podría obtener en lo financiero.

Teniendo en cuenta que Alianza Lima ha dejado en el camino a rivales muy importantes del continente como Gremio de Porto Alegre y Universidad Católica de Ecuador cuando en su momento empezó la actual temporada compitiendo en los playoffs de la Copa Libertadores, los íntimos han sumado un total de 6 millones 630 mil dólares en premios derivados desde las oficinas de Conmebol gracias a todas las instancias en donde han podido participar.

Ahora, yendo a la actualidad y si finalmente Alianza Lima elimina a Universidad de Chile en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ganarían la suma de 1 millón 400 mil dólares. Sin duda alguna, sería el monto más alto que lograrían en esta larga trayectoria que los íntimos han sostenido en la campaña y que de todas maneras ayudaría a que la directiva pueda obtener un mejor sostén económico pensando en las planificaciones de cara al próximo año.

Publicidad

Publicidad

El amuleto que Alianza Lima utilizará frente a U. de Chile en Coquimbo

Como en los mejores momentos durante la presente temporada 2025, Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile en condición de visita con camiseta blanca. Así es, tal y como fueron los históricos triunfos frente a Boca Juniors en La Bombonera y Gremio de Porto Alegre en el Arena do Gremio, los dirigidos por Néstor Gorosito utilizarán una verdadera cábala que los acompañó de estupenda manera y que ahora no tendría que ser la excepción en la ciudad de Coquimbo.

Fuente: Alianza Lima

Esta situación, si bien no tiene un aspecto futbolístico en el cual sostenerse ni tampoco sea una garantía al 100% de que efectivamente los blanquiazules serán favoritos frente a chilenos en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, claramente estamos frente a un escenario que emocionalmente podría beneficiar en demasía el sentimiento de los jugadores, sobre todo cuando en esta Copa Sudamericana han evidenciando un notable crecimiento y progreso.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima

Día, hora y canal del U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

En el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 hora local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas ‘DSports‘ y ‘Dgo‘. Además, podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Alianza Lima

Publicidad

Publicidad

Posibles alineaciones del U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

Universidad de Chile | Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi, Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Guillermo Enríque, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero o Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

ver también Periodista de ESPN advirtió a Alianza Lima con brutal comentario contra Universidad de Chile: “Los antecedentes…”