Alianza Lima se alista y ultima detalles para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. Ahora el duelo será en la ciudad de Coquimbo y no caben dudas de que la historia espera a los íntimos ya que podrían llegar a instancias realmente decisivas. Además del aspecto netamente futbolístico y de lo que ello representa, vamos a ver algunos detalles de lo que la institución podría obtener en lo financiero.
Teniendo en cuenta que Alianza Lima ha dejado en el camino a rivales muy importantes del continente como Gremio de Porto Alegre y Universidad Católica de Ecuador cuando en su momento empezó la actual temporada compitiendo en los playoffs de la Copa Libertadores, los íntimos han sumado un total de 6 millones 630 mil dólares en premios derivados desde las oficinas de Conmebol gracias a todas las instancias en donde han podido participar.
Ahora, yendo a la actualidad y si finalmente Alianza Lima elimina a Universidad de Chile en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ganarían la suma de 1 millón 400 mil dólares. Sin duda alguna, sería el monto más alto que lograrían en esta larga trayectoria que los íntimos han sostenido en la campaña y que de todas maneras ayudaría a que la directiva pueda obtener un mejor sostén económico pensando en las planificaciones de cara al próximo año.
El amuleto que Alianza Lima utilizará frente a U. de Chile en Coquimbo
Como en los mejores momentos durante la presente temporada 2025, Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile en condición de visita con camiseta blanca. Así es, tal y como fueron los históricos triunfos frente a Boca Juniors en La Bombonera y Gremio de Porto Alegre en el Arena do Gremio, los dirigidos por Néstor Gorosito utilizarán una verdadera cábala que los acompañó de estupenda manera y que ahora no tendría que ser la excepción en la ciudad de Coquimbo.
Esta situación, si bien no tiene un aspecto futbolístico en el cual sostenerse ni tampoco sea una garantía al 100% de que efectivamente los blanquiazules serán favoritos frente a chilenos en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, claramente estamos frente a un escenario que emocionalmente podría beneficiar en demasía el sentimiento de los jugadores, sobre todo cuando en esta Copa Sudamericana han evidenciando un notable crecimiento y progreso.
Día, hora y canal del U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana
En el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 hora local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas ‘DSports‘ y ‘Dgo‘. Además, podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.
Posibles alineaciones del U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana
Universidad de Chile | Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi, Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Guillermo Enríque, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero o Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.
