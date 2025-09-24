Alianza Lima denunció a Conmebol ataque de hinchas de la U de Chile a horas de jugar por Copa Sudamericana

El Alianza Lima vs. Universidad de Chile desde un comienzo ya era un juego de alto impacto. Una rencilla en el pasado entre estos dos dejaba abierto el partido para un duelo con mucho picante. Pero con la llegada de los ‘blanquiazules’ al país ‘sureño’ todo se ha calentado. Ataques contra hinchas y jugadores han sido notificados a la misma CONMEBOL que no deja de tener problemas con el cuadro de Santiago.

La llegada de Alianza Lima a tierras sureñas se vivió con una gran calentura. Los hinchas de la Universidad de Chile no dudaron un solo momento en intimidar a los jugadores ‘blanquiazules’. Uno de los que sufrió agresiones verbales fue el mediocampista Fernando Gaibor, que en plena entrevista se podía escuchar como los fanáticos de la ‘U’ lo insultaban sin parar.

Por otro lado, los hinchas chilenos a las afueras del hotel de concentración del cuadro ‘blanquiazul’ aparecieron para intentar intimidar. Logrando incluso quitarle la camiseta a un hincha, mostrando un mensaje en contra de los victorianos.

Este accionar fue suficiente para que el Club decida hacer una denuncia en contra de los actos de los hinchas de la Universidad de Chile ante la Conmebol. Recordemos que justamente por problemas con la afición de este club, el partido de vuelta de esta Copa Sudamericana se jugará sin público, pues tienen una sanción después de los incidentes vividos en el duelo por octavos ante Independiente.

¿Qué sanción podría recibir la Universidad de Chile?

En este caso, queda completamente descartada la opción de quita de puntos para el siguiente partido que se disputará este jueves 25 de setiembre. Por otro lado, lo que si es posible es una sanción económica. Algo que en parte la Conmebol hace muy bien durante sus torneos, aplicando duros castigos monetarios para los clubes.

Por lo general estas sanciones se dan después de disputados los partidos, con el afán de llegar a ver divisar de mejor forma la situación y aplicar el mejor castigo. Así que, seguro en los próximos días se pueda conocer el verdadero castigo a este equipo de la Universidad de Chile.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile. Partido que se disputará el próximo jueves 25 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Por el momento, la serie está empatada sin goles. De mantenerse el resultado en los 90 reglamentarios se definirá en penales.

