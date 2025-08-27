“Está como Gago contra Alianza Lima”: destruyen a Rúben Amorim tras derrota de Manchester United con equipo de Cuarta División

Sorpresa en el fútbol inglés con la eliminación del Manchester United en la EFL Cup. Pero lo más curioso de todo esto, es la forma en la que los ‘Diablos Rojos’ terminan diciendo adiós en este torneo. Pues para comenzar comenzaron perdiendo y luego en los penales fallaron con ventaja. Esto dejó una escena que varios hinchas recordaron de principio de año.

La tanda de penales se vivió al rojo vivo en el Blundell Park con un lleno total con más de 9 mil hinchas del Grimsby Town. En ella el cuadro de Manchester tuvo para decidirlo en el quinto penal, pero Matheus Cunha terminó fallando su disparo. Esto generó una inquietud tanto a los hinchas, como al cuerpo técnico.

Rúben Amorim no podía con los nervios, sabiendo que se le podía escapar un partido importante. Esto hizo que en plena tanda decidiera no mirar y enfocarse en el césped. Un gesto muy similar al que tuvo Fernando Gago frente a Alianza Lima ante Boca Juniors por Copa Libertadores. Incluso tuvo el mismo resultado, del gigante siendo eliminado por el más débil.

En este caso el United terminó cayendo por un total de 12 contra 11 en la definición de penales. Llegando a dar una ronda entera entre los titulares de cada uno de los equipos. Mientras que en la Libertadores culminó con un emocionante 4 a 5 en el ‘La Bombonera’.

Eliminación del Manchester United:

Las duras palabras de Rúben Amorim

Tras la dura eliminación del Manchester United por este equipo de la cuarta división, el entrenador dio la cara ante la prensa. En este caso se enfocó en la hinchada y no dudó un solo momento en pedir disculpas por lo sucedido en el partido. Pues es una derrota que dejará huella en esta competición.

“Solo quiero pedirle disculpas a la afición. El apoyo que nos dieron en todas las derrotas para ayudar al equipo… hoy no tengo nada que decir, lo siento mucho“, fue lo que dijo el entrenador portugués.

Declaraciones de Rúben Amorim tras la derrota:

¿Qué pasará con Rúben Amorim?

Esta derrota podría ser el final de Rúben Amorim en el Manchester United, club que ya no puede tener más traspiés o podría terminar complicado con el descenso. En estos momentos no han ganado ni un solo partido en la temporada, algo que comienza a dejar sin mucho crédito al entrenador portugués en el club.

Por ahora se mantendrá al cargo del club, pero su salida podría verse comprometida muy pronto si no logra encaminar el equipo lo más pronto posible.

