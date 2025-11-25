Alianza Lima ha comenzado una reestructuración profunda de su plantel de cara a la próxima temporada, con el objetivo de conformar un equipo que pueda disputar con éxito tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores. Los movimientos son drásticos y, según información proporcionada por la periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX, tres futbolistas de renombre ya han sido notificados de que no continuarán en la institución blanquiazul, marcando la pauta de la renovación iniciada por la directiva, de la mano del nuevo proyecto deportivo.

Alianza Lima confirma algunas salidas de jugadores

La primera baja confirmada es la del lateral argentino Guillermo Enrique, cuya opción de compra no será ejecutada por el club. Tras su llegada, el defensor no logró consolidarse como una pieza indiscutible, y la dirigencia optó por no hacer el desembolso requerido para mantenerlo en el equipo. Esta decisión, además de ser deportiva, permite liberar un cupo de extranjero, brindando mayor flexibilidad al entrenador Néstor Gorosito para reforzar otras áreas del campo con jugadores foráneos.

Alianza Lima y su última alineación en Liga 1. (Foto: X).

En la línea de los descartes se suma un bicampeón nacional y pieza conocida: el arquero Ángelo Campos. A pesar de su trayectoria y los logros recientes, el contrato de Campos no sería renovado. Esta determinación sorprende a parte de la afición, pero se alinea con la estrategia de la directiva de refrescar la portería y buscar un nuevo elemento que pueda competir por la titularidad o asumir el rol de suplente de manera inmediata.

El tercer nombre en la lista de no renovados es el del lateral izquierdo Ricardo Lagos. Tras culminar su vínculo contractual, se ha reportado que la intención del club es no extenderlo. Lagos, quien ha sido un habitual en el once titular en temporadas anteriores, dejará el equipo, lo que abre una vacante crucial en la banda izquierda de la defensa. Con esta salida, Alianza se ve obligado a buscar un reemplazo de primer nivel para competir con el actual plantel, probablemente priorizando un lateral con un perfil más ofensivo o con mayor experiencia en el ámbito internacional.

¿Qué jugadores se quedarán en Alianza Lima?

Además de estos tres jugadores, el club tiene a otros cinco futbolistas importantes en el limbo, cuyos contratos también finalizan y están bajo un riguroso proceso de evaluación. Este grupo incluye figuras como el ídolo y goleador histórico Hernán Barcos, el mediocampista Fernando Gaibor, el volante Pablo Lavandeira, el extremo Alan Cantero y el joven defensor Marco Huamán. Las negociaciones y análisis con este quinteto se llevarán a cabo con paciencia, según fuentes cercanas.

Podemos ver algo claro, Alianza Lima está implementando una renovación sin precedentes, despidiendo a figuras y evaluando la continuidad de referentes. Las salidas de Enrique, Campos y Lagos confirman el inicio de un nuevo ciclo en Matute. La afición espera que estas movidas se traduzcan en el ansiado éxito internacional y en el dominio de la Liga 1. Cumpliendo con la exigencia de un club de la talla de Alianza Lima, bajo la dirección y la visión del entrenador Gorosito.

