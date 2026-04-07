Giro total y decisión que genera debate. La Municipalidad de La Victoria levantó la clausura del estadio de Alianza Lima, habilitando nuevamente Matute apenas días después de la tragedia ocurrida en el banderazo previo al clásico.

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La información, confirmada por el periodista Gerson Cuba, señala que el club subsanó las observaciones realizadas por la autoridad municipal. Con ello, el recinto vuelve a estar operativo y listo para albergar eventos oficiales, en una decisión que no ha pasado desapercibida por el contexto reciente.

Este movimiento impacta directamente en la planificación deportiva. Alianza Lima podrá recibir a Cusco FC en Matute el próximo sábado 18 de abril a las 8:00 PM, en duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Sin embargo, el debate está instalado. El levantamiento de la clausura llega tras un episodio que dejó una víctima mortal, lo que genera cuestionamientos sobre los tiempos y las condiciones en las que se toma esta decisión. Para algunos, es una medida apresurada; para otros, una señal de que se cumplieron los protocolos exigidos.

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El documento que certifica el levantamiento de la clausura de Matute por parte de la Municipalidad de La Victoria. (Foto: Municipalidad de La Victoria)

Matute quedó habilitado para el Alianza Lima vs. Cusco

Desde lo institucional, el mensaje es claro: el club respondió a los requerimientos y el estadio está en condiciones de operar. Pero desde lo emocional, el impacto sigue latente en la hinchada y en el entorno del fútbol peruano, aún golpeado por lo ocurrido.

Así, Alianza Lima vuelve a casa en medio de un clima sensible. El fútbol regresa a Matute, pero lo hace con una carga distinta. Porque hay decisiones que reactivan la competencia, pero no borran lo que pasó.

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El estadio de Matute en la previa de un partido de Alianza Lima. (Foto: X)

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante ADT en condición de visita el próximo martes 14 de abril y por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Matute seguirá clausurado?

Luego de que la Municipalidad de La Victoria clausurara Matute tras el banderazo previo al clásico, que terminó con la pérdida de una vida, Alianza Lima subsanó las irregularidades y recibió luz verde para la reapertura de Matute.

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Datos claves

La Municipalidad de La Victoria levantó la clausura del estadio Matute de Alianza Lima.

El club Alianza Lima enfrentará a Cusco FC el sábado 18 de abril.

El partido de Liga 1 iniciará a las 8:00 PM tras subsanar observaciones municipales.