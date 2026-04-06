No juega en Matute: Sporting Cristal confirmó nuevo estadio para enfrentar a Cerro Porteño

La clausura del Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ de La Victoria debido a la tragedia del pasado viernes 3 de abril durante un banderazo de los hinchas de Alianza Lima complicó los planes de Sporting Cristal. Al no levantarse el cierre temporal del recinto, los ‘Celestes’ han tenido que activar un plan de contingencia y hacer los trámites necesarios para mudar su localía para el partido de Copa Libertadores del miércoles 8 de abril ante Cerro Porteño.

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Sporting Cristal había confirmado como estadio para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al Estadio Alejandro Villanueva. Su primer partido será ante Cerro Porteño, en el arranque del grupo F de competencia. Sin embargo, un cambio de planes obligó al club a tener que cambiar la localía al Estadio Miguel Grau del Callao.

El estadio Alejandro Villanueva ha sido clausurado por la Municipalidad de La Victoria tras la tragedia del fallecimiento de un hincha de #AlianzaLima pic.twitter.com/35zYC2zxkm — Elvis Cairo Chicmana (@elviscairo) April 4, 2026

Matute fue clausurado luego de la tragedia ocurrida el pasado viernes durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima en la previa al clásico ante Universitario. Un incidente, que está bajo investigación, provocó la muerte de una persona y dejó decenas de heridos. Tal banderazo no contaba con autorización municipal, por lo que la propia Municipalidad de La Victoria dispuso su cierre temporal.

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Sporting Cristal confirmó localía ante Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao

Si bien tanto Alianza Lima como Sporting Cristal buscaron que se levante la clausura del Estadio Alejandro Villanueva, la Municipalidad de La Victoria hizo caso omiso. Por lo tanto, la institución del Rímac tuvo que activar su plan de contingencia y recurrir al Estadio Miguel Grau del Callao para que sea el escenario de su primer partido en esta Copa Libertadores 2026, según informó en primera instancia la periodista Luccina Aparicio.

Tras unos trámites administrativos para el cambio de localía con Conmebol, Sporting Cristal confirmó a través de un comunicado oficial que el duelo ante Cerro Porteño de este miércoles desde las 21:00 horas se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

“En las siguientes horas, el Club estará brindando información detallada sobre las medidas de seguridad y aspectos operativos vinculados al acceso, rutas de ingreso, zonas de circulación y organización general del evento, para facilitar una asistencia segura; así como sobre las alternativas disponibles para quienes ya habían adquirido sus entradas”, informó el club respecto al desarrollo de los aspectos operativos para los hinchas.

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El comunicado oficial de Sporting Cristal confirmando el Miguel Grau del Callao para enfrentar a Cerro Porteño (Oficial).

¿Por qué Estadio Alejandro Villanueva seguirá clausurado?

El Estadio Alejandro Villanueva, ‘Matute’, continuará clausurado, según informó la Municipalidad de La Victoria en un comunicado este lunes 6 de abril. El organismo municipal desestimó el pedido de reapertura presentado formalmente por el Club Alianza Lima.

Según precisó el escrito, firmado por gerente de Fiscalización, Manuel Carlos Falla Chanamé, el club no cumplió con la corrección de las fallas de seguridad que derivaron en la clausura. Es por eso que el cierre temporal seguirá vigente y, cualquier intento de uso del recinto, provocará acciones legales y una denuncia por desobediencia a la autoridad.

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