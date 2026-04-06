Alianza Lima recibe la peor noticia posible con Matute: Sporting Cristal lo sufre para Copa Libertadores

El panorama deportivo en la capital se ha tornado sombrío tras la reciente decisión de las autoridades municipales respecto al Estadio Alejandro Villanueva. La Municipalidad de La Victoria rechazó oficialmente la solicitud del club íntimo para levantar la clausura de su recinto, sumiendo a la institución en una crisis administrativa profunda.

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Alianza Lima tiene cerrado Matute

La noticia fue confirmada por la periodista Fernanda Huapaya a través de sus redes sociales, donde expuso el documento oficial emitido por la entidad edilicia. En el informe se detalla que Alianza Lima no ha logrado subsanar las observaciones de seguridad impuestas tras los trágicos incidentes ocurridos el pasado 4 de abril.

El golpe es doble para el equipo del pueblo, que no solo lidia con la reciente derrota en el clásico ante Universitario, sino también con la incertidumbre logística. La municipalidad exige identificar a los responsables que permitieron el mal uso de las instalaciones y el ingreso irregular de hinchas antes de considerar cualquier reapertura.

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Sin embargo, el impacto de esta medida trasciende los muros de La Victoria y golpea directamente los planes internacionales de Sporting Cristal. El club rimense tenía previsto utilizar el coloso victoriano para sus compromisos de Copa Libertadores, una opción que ahora parece totalmente descartada por las autoridades locales.

Alianza Lima tiene cerrado el Estadio de Matute. (Foto: X).

Opciones para Estadios alternativos

Con el Estadio Nacional inhabilitado para eventos deportivos en este momento, la dirigencia de Sporting Cristal se encuentra en una carrera contra el reloj para definir su localía. El enfrentamiento contra Cerro Porteño pende de un hilo logístico, ya que el club debe garantizar un escenario que cumpla con las exigencias de la CONMEBOL.

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Dentro de las alternativas que se barajan con urgencia aparecen los escenarios del Callao y Villa El Salvador como posibles salvavidas para el torneo continental. No obstante, ambos recintos enfrentan el desafío de superar las rigurosas inspecciones de iluminación y aforo que impone el máximo ente del fútbol sudamericano.

Sporting Cristal y Alianza Lima se preocupan

El Estadio Miguel Grau del Callao cuenta con la capacidad mínima requerida, pero sus luminarias han sido cuestionadas en temporadas anteriores para transmisiones de alta definición. Por otro lado, el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador es una opción viable por el estado de su campo, aunque su infraestructura de accesos es limitada.

Esta crisis de estadios pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura deportiva en Lima ante situaciones de emergencia y mala gestión de seguridad. Mientras Alianza Lima busca vías legales para recuperar su casa, Sporting Cristal debe decidir pronto dónde defenderá el orgullo peruano en la escena internacional.

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Alianza Lima debe esperar abrir Matute. (Foto: X).

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