¿El último gol con Alianza Lima? Así fue el 1-1 de Hernán Barcos ante Sporting Cristal por los Playoffs

Alianza Lima lo perdía ante Sporting Cristal, pero apareció el futbolista que dejará el equipo. Hernán Barcos, quien había entrado por Paolo Guerrero, anotó tras una pelota parada para el empate 1-1 de los Blanquiazules ante los Celestes en el Estadio Nacional. Se trata del partido de ida de la semifinal de los Playoffs de Liga 1 2025.

Sporting Cristal lo ganaba por 1-0 con el gol de penal de Martín Távara en el segundo tiempo. Para cambiar el trámite, Néstor Gorosito puso en cancha a Hernán Barcos en lugar de Paolo Guerrero y el ‘Pirata’, pese a que dirá adiós a Alianza Lima, sigue demostrando su jerarquía.

Al minuto 37 del segundo tiempo, de un córner abierto ejecutado por Miguel Trauco, Hernán Barcos le ganó a su marcador y, de primera, remató. El balón se fue abriendo y fue imposible para Diego Enríquez. Así, los Blanquiazules llegaron al empate y con un gol del futbolista que el hincha no quiere perder.

El festejo de Hernán Barcos reflejó su sentimiento hacia el cuadro íntimo. Es que lo festejó con sus compañeros, pero luego, se besó el escudo. Una clara demostración de amor hacia el club que lo acobijó en el último tiempo, pero que ahora, decidió prescindir de él. También hubo abrazo con el entrenador Néstor Gorosito.

¿Hernán Barcos convirtió su último gol con Alianza Lima?

Es que el final del ciclo de Hernán Barcos como futbolista de Alianza Lima va llegando a su fin. Hace pocos días, se confirmó que su contrato no será renovado y deberá buscar club para 2026. De hecho, ya hay clubes, incluso del extranjero, que lo han llamado.

Por eso, este gol de Hernán Barcos podría ser el último que convierta con la camiseta blanquiazul. Por lo menos, le queda un partido más, que será la vuelta ante Sporting Cristal en Matute. Si logra ganar la serie, tendrá otros dos partidos ante Cusco FC, que ya serán los definitivos para su carrera en este club.

Los números de Hernán Barcos ante Sporting Cristal con Alianza Lima

Para el ‘Pirata’ fue su cuarto gol ante Sporting Cristal durante su paso con Alianza Lima. Lo enfrentó en 11 ocasiones y este 1-1 definitivo fue el sexto empate de su historial personal ante los ‘Celestes’. Sólo le pudo ganar una vez y lleva cuatro derrotas.

El primer gol de Barcos ante Cristal fue por el Torneo Clausura 2021 en lo que fue derrota 3-1. Luego, anotó en la final de ida de los Playoffs de 2021 donde los Blanquiazules ganaron 1-0. Y el último había sido en el Apertura 2024 para la caída 2-1. Todos los partidos se jugaron en el Nacional, al igual que el de este 1-1.

