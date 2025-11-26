Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

“Iniciaron diálogos”: el histórico de Sudamérica que podría quitarle a Alianza Lima el fichaje de Darwin Machís

En Alianza Lima siguen interesados en el fichaje de Darwin Machís, aunque ahora un nuevo pretendiente podría arruinar la fiesta en Matute.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Darwin Machís con camiseta de Venezuela.
© Getty Images.Darwin Machís con camiseta de Venezuela.

Uno de los nombres que más viene sonando con fuerza como posible refuerzo de Alianza Lima pensando en la siguiente temporada es Darwin Machís. El delantero venezolano de 32 años sería la gran apuesta de la directiva blanquiazul y si bien se dice que incluso estaría todo muy avanzado para cerrar el acuerdo, ahora se habla de un nuevo pretendiente que complicaría las chances en Matute.

Publicidad

Gracias a su buen pasado reciente en el fútbol europeo, sobre todo en La Liga en equipos como Real Valladolid, Granada, Cádiz y Leganés, Darwin Machís genera enorme interés en el continente sudamericano y por ello es que un histórico club en esta parte del mundo lo quiere fichar a como de lugar. Hablamos de América de Cali, equipo en donde por cierto milita el delantero peruano Luis Ramos.

“Exclusiva: América inició diálogos con Darwin Machis (32). El extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año. En las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano”; fue la más reciente revelación que compartió el reconocido comunicador colombiano Pipe Sierra a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual hay alerta en Alianza Lima.

Fuente: @PSierraR

Fuente: @PSierraR

Publicidad

El factor que podría beneficiar a América de Cali y complicar a Alianza Lima en el fichaje de Darwin Machís

Teniendo en cuenta que Alianza Lima sostenía conversaciones bastante avanzadas con el entorno de Darwin Machís para llegar a un acuerdo de fichaje, el cual tampoco es que está totalmente cerrado o algo por el estilo, el aspecto económico y deportivo podría hacer una gran diferencia en las decisiones que podría tomar el delantero venezolano pensando en su futuro más cercano.

Fuente: @gersoncuba2603

Fuente: @gersoncuba2603

Publicidad
¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos?: “Lo más importante…”

ver también

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos?: “Lo más importante…”

El factor de dinero podría ser clave en cuanto a la oferta que planea la directiva de América de Cali a diferencia de lo que pueda ofrecer Alianza Lima pensando en la temporada 2026. Luego, y quizá lo más importante si es que lo vemos de esta manera, es la competencia futbolística como tal. Sabemos que la liga colombiana es superior a la peruana, así que desde ahí en Matute pierden.

Además, no perdamos de vista que en Matute buscan quedar como Perú 2 en los próximos playoffs de la Liga 1 y de lograrlo disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, de lo contrario el panorama sería más complicado al también dejar pasar una importante cantidad de dinero desde Conmebol. Por su lado, América de Cali pretende cerrar el arribo de Darwin Machís lo más pronto.

¿Cuánto cuesta Darwin Machís en el actual mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Darwin Machís tiene una cotización internacional de 600 mil euros, lo que en soles daría un promedio de 2.4 millones. Termina contrato con la Universidad Central de Venezuela en diciembre próximo, así que tanto Alianza Lima como América de Cali están muy al pendiente de las conversaciones que puedan ejercer para quedarse con el fichaje del atacante vinotinto.

Publicidad
Fuente: Transfermarkt

Fuente: Transfermarkt

DATOS CLAVES

  • El delantero venezolano Darwin Machís, de 32 años, es pretendido por Alianza Lima y América de Cali.
  • El comunicador Pipe Sierra reveló que América de Cali envió una oferta formal al jugador.
  • Darwin Machís tiene una cotización de 600 mil euros según el portal Transfermarkt.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
"Negociaciones avanzadas"; el refuerzo desde Venezuela que Alianza ya tendría listo
Alianza Lima

"Negociaciones avanzadas"; el refuerzo desde Venezuela que Alianza ya tendría listo

¡Ilusión en Matute! El llamativo guiño que Darwin Machís le dio a Alianza Lima
Alianza Lima

¡Ilusión en Matute! El llamativo guiño que Darwin Machís le dio a Alianza Lima

La respuesta de Machís sobre su posible fichaje por Alianza
Liga 1

La respuesta de Machís sobre su posible fichaje por Alianza

Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO y GRATIS por el Grupo A de la Primera A vía RCN
Futbol Internacional

Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO y GRATIS por el Grupo A de la Primera A vía RCN

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo