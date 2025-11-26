“Iniciaron diálogos”: el histórico de Sudamérica que podría quitarle a Alianza Lima el fichaje de Darwin Machís

Uno de los nombres que más viene sonando con fuerza como posible refuerzo de Alianza Lima pensando en la siguiente temporada es Darwin Machís. El delantero venezolano de 32 años sería la gran apuesta de la directiva blanquiazul y si bien se dice que incluso estaría todo muy avanzado para cerrar el acuerdo, ahora se habla de un nuevo pretendiente que complicaría las chances en Matute.

Publicidad

Publicidad

Gracias a su buen pasado reciente en el fútbol europeo, sobre todo en La Liga en equipos como Real Valladolid, Granada, Cádiz y Leganés, Darwin Machís genera enorme interés en el continente sudamericano y por ello es que un histórico club en esta parte del mundo lo quiere fichar a como de lugar. Hablamos de América de Cali, equipo en donde por cierto milita el delantero peruano Luis Ramos.

“Exclusiva: América inició diálogos con Darwin Machis (32). El extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año. En las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano”; fue la más reciente revelación que compartió el reconocido comunicador colombiano Pipe Sierra a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual hay alerta en Alianza Lima.

Fuente: @PSierraR

Publicidad

Publicidad

El factor que podría beneficiar a América de Cali y complicar a Alianza Lima en el fichaje de Darwin Machís

Teniendo en cuenta que Alianza Lima sostenía conversaciones bastante avanzadas con el entorno de Darwin Machís para llegar a un acuerdo de fichaje, el cual tampoco es que está totalmente cerrado o algo por el estilo, el aspecto económico y deportivo podría hacer una gran diferencia en las decisiones que podría tomar el delantero venezolano pensando en su futuro más cercano.

Fuente: @gersoncuba2603

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos?: “Lo más importante…”

El factor de dinero podría ser clave en cuanto a la oferta que planea la directiva de América de Cali a diferencia de lo que pueda ofrecer Alianza Lima pensando en la temporada 2026. Luego, y quizá lo más importante si es que lo vemos de esta manera, es la competencia futbolística como tal. Sabemos que la liga colombiana es superior a la peruana, así que desde ahí en Matute pierden.

Además, no perdamos de vista que en Matute buscan quedar como Perú 2 en los próximos playoffs de la Liga 1 y de lograrlo disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, de lo contrario el panorama sería más complicado al también dejar pasar una importante cantidad de dinero desde Conmebol. Por su lado, América de Cali pretende cerrar el arribo de Darwin Machís lo más pronto.

¿Cuánto cuesta Darwin Machís en el actual mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Darwin Machís tiene una cotización internacional de 600 mil euros, lo que en soles daría un promedio de 2.4 millones. Termina contrato con la Universidad Central de Venezuela en diciembre próximo, así que tanto Alianza Lima como América de Cali están muy al pendiente de las conversaciones que puedan ejercer para quedarse con el fichaje del atacante vinotinto.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Transfermarkt

DATOS CLAVES