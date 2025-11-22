“Negociaciones avanzadas”; el refuerzo desde Venezuela que Alianza Lima tendría listo de cara al 2026

Hay novedades en Alianza Lima y no necesariamente si hablamos del director técnico. Si bien hay rumores de una posible salida de Néstor Gorosito en caso no cumpla con el objetivo de ser Perú 2 en esta Liga 1 2025, nos referimos a la posibilidad de un refuerzo extranjero que tendría casi todo acordado para sumarse a la plantilla de cara a la temporada 2026 y llegaría desde Venezuela.

Nos referimos específicamente a Darwin Machís, delantero venezolano de 32 años que desde hace algunas semanas ya venía sonando con fuerza en la interna de Alianza Lima y que ahora ya se ha podido confirmar que realmente existen conversaciones bastante importantes para que sea uno de los refuerzos más interesantes no solo en Matute, sino que también en el fútbol peruano como tal.

“Darwin Machís tiene negociaciones avanzadas para ser refuerzo de Alianza Lima. Futbolista de 32 años jugó hasta la temporada anterior en el fútbol español. Su último club fue la UCV de su país. Disputó con Venezuela la última Eliminatoria. Lo acabamos de informar en ‘Vamos al VAR‘”; fue la más reciente revelación que compartió el comunicador deportivo Kevin Pacheco a través de su cuenta de ‘X’.

¿Qué representaría el fichaje de Darwin Machís para Alianza Lima?

Si finalmente se concreta el arribo de Darwin Machís a Alianza Lima pensando en la temporada 2026, no podemos esconder la enorme categoría y jerarquía que podría darle al equipo. En principio, el atacante venezolano juega más de extremo y sería un complemento perfecto para Kevin Quevedo y Eryc Castillo, quienes hasta el día de hoy representan ser los titulares en los planes de Néstor Gorosito.

Ahora, si bien no juega de centro delantero, la posible presencia de Darwin Machís en el barrio de Matute podría complicar aún más la renovación de Hernán Barcos en la plantilla ya que la ofensiva estaría muy poblada. Hasta el día de hoy no existe nada seguro al respecto, aunque las informaciones aseguran que esta situación parece complicada y por ello es que la directiva planea refuerzos.

¿Cuál es el presente de Darwin Machís en la Universidad Central de Venezuela?

Darwin Machís llegó a mitad de esta temporada 2025 a la Universidad Central de Venezuela luego de varios años jugando en el fútbol europeo. Lo más importante para Alianza Lima es que termina contrato con su club en diciembre próximo y quedará libre para negociar con otros equipos. Es ahí en donde Alianza Lima ya ingresó a negociar y todo parece indicar que las conversaciones están muy avanzadas, así que en los próximos días se darán más novedades.

