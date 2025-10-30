¡Ilusión en Matute! El llamativo guiño que Darwin Machís le dio a Alianza Lima

En Alianza Lima estarían analizando opciones de fichaje de cara a la temporada 2026 ahora que el objetivo de salir campeones en este año no se les dio. Entre los nombres que más sonaron durante los últimos días fue el de Darwin Machís, delantero venezolano que hoy en día pertenece a las filas de la Universidad Central de Venezuela, club en donde por cierto tan solo tiene contrato hasta el próximo mes de diciembre.

Fue el periodista deportivo Michael Succar quien soltó la noticia y desde ahí han surgido distintas informaciones respecto a la posibilidad de que pueda vestir la camiseta de Alianza Lima pensando en el siguiente año. Ahora, si bien no se conocen negociaciones concretas al respecto, recientemente se ha filtrado una especie de guiño por parte del mismísimo Darwin Machís gracias a una fotografía al lado de uno de los actuales jugadores de la plantilla blanquiazul.

Resulta que Darwin Machís publicó una storie en su cuenta oficial de Instagram al lado de Sergio Peña y con unos puños de emoticones. A raíz de este momento es que diversos hinchas de Alianza Lima podrían empezar a emocionarse pensando en que existe una importante posibilidad latente de que realmente desde la directiva íntima empiecen a gestionar el fichaje, así que se daría un vínculo especial gracias a la amistad que mantiene con el volante íntimo.

¿De dónde se conocen Sergio Peña y Darwin Machís?

Sergio Peña y Darwin Machís compartieron vestuario en Granada de España durante la temporada 2017/18. Lo llamativo de esta situación es que el atacante venezolano, quien ya venía con cierta experiencia en el viejo continente, tuvo que realizar el trámite de nacionalización para no ocupar plaza de extranjero y así el fichaje del peruano no pueda infringir ninguna normativa de la competición.

Todo parece indicar que desde aquel momento congeniaron muy bien y han mantenido comunicación a lo largo de los últimos años. Ahora, con una fotografía que viene dando la hora en el ámbito deportivo nacional, veremos si es que realmente existen chances de que desde Alianza Lima se pongan las pilas con una contratación que sin duda alguna le daría un mayor nivel de jerarquía, categoría y calidad al plantel blanquiazul.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima se alista para enfrentar a FBC Melgar el próximo viernes 31 de octubre a las 20:00 hora local. El duelo se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y se espera que sea uno de los más importantes de la jornada ya que ambos equipos pelean por mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones del acumulado para alcanzar las chances de clasificación a torneos internacionales del año 2026.

