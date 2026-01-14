Alianza Lima disputa su segundo partido de pretemporada. Por la Serie Río de la Plata enfrenta este miércoles 14 de enero desde las 16:15 horas (Perú) a Unión de Santa Fe. Luego de la derrota ante Independiente el pasado sábado, los ‘Blanquiazules’ vuelven a enfrentar un equipo argentino. Se perfila el debut de Luis Advíncula para este encuentro.

Segunda prueba para el equipo de Pablo Guede en este 2026. El primer partido fue derrota para Alianza Lima por 2-1 ante Independiente. Si bien se había puesto al frente por el buen gol de Alan Cantero, se lo dieron vuelta por algunos errores defensivos. Ese aspecto deberá mejorarlo ante Unión de Santa Fe.

Y, para ello, se confirman cambios con respecto a la alineación titular del otro día. Por eso, Luis Advíncula va como titular en su debut en el lateral derecho. Además, Paolo Guerrero se ausenta debido a una molestia, lo que le da la chance a Federico Girotti de ser el ‘9’. Mientras, Jhoao Velásquez, Piero Cari y Geray Motta están entre las novedades desde el arranque.

Por el lado del rival ‘blanquiazul’, el ‘Tatengue’, dirigido por Leonardo Madelón, pondrá lo mejor a disposición para este partido. Entre las figuras más destacadas, hay que mencionar al joven lateral izquierdo Mateo Del Blanco, quien es pretendido por Corinthians en Brasil, el volante Franco Fragapane y los dos delanteros Cristian Tarragona y Agustín Colazo, entre otros.

Mateo del Blanco, destacado lateral izquierdo de Unión (Getty Images).

Alineaciones titulares para Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe

ALIANZA LIMA: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Gianfranco Chávez, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Geray Motta y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Sorpresas en la alineación de Alianza Lima (X @ClubALoficial).

UNIÓN DE SANTA FE: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Alineación confirmada de Unión (X @clubaunion).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata?

Alianza Lima enfrenta a Unión de Santa Fe este miércoles 14 de enero en un partido amistoso en el Estadio Parque Federico Saroldi de Montevideo, Uruguay. Se trata de un duelo correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido comienza a las 18:15 horas local (16:15 horas Perú).

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata?

Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe, partido correspondiente a la Serie Río de la Plata, se juega este miércoles 14 de enero con transmisión en exclusiva de la plataforma Disney+ Premium.

