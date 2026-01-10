Alianza Lima e Independiente abren el telón de la Serie Río de la Plata. Se trata del primer partido para ambas instituciones en este 2026 con vistas a diferentes objetivos en sus respectivos torneos. Pablo Guede y Gustavo Quinteros apuntan a poner lo mejor a disposición para vibrar el Parque Viera de Montevideo con buen fútbol.

Alianza Lima quiere empezar con el pie derecho este 2026 en donde será protagonista de la Liga 1 de Perú y la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Ya sin Néstor Gorosito como entrenador, ahora el comando está en otro argentino, Pablo Guede. Además, han llegado nombres muy importantes para esta temporada.

Durante el receso y este mercado, los ‘Blanquiazules’ le han dado las gracias a figuras importantes como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini o Guillermo Enrique. Pero, se han reforzado con futbolistas como Luis Advíncula, Luis Ramos, Federico Girotti, Jairo Vélez, Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal y Alejandro Duarte.

Por el lado de Independiente, Gustavo Quinteros no ha sufrido mayores bajas salvo la del lateral derecho Federico Vera, quien se fue a Huracán. En tanto, la única cara nueva es la de Ignacio Malcorra, mediocampista que llegó libre tras no renovar contrato con Rosario Central.

Las alineaciones para Alianza Lima vs. Independiente

En cuanto a las alineaciones de ambos equipos, ambos buscarán poner lo mejor a disposición en este inicio del 2026. Por el lado del equipo de Pablo Guede, habrá doble 9 con las presencias de Paolo Guerrero y Federico Girotti, según informó el periodista José Varela. Luis Ramos, de esta manera, irá al banco de suplentes. Entre los refuerzos que verán acción se perfila Jairo Vélez.

Por el lado del ‘Rojo de Avellaneda’, el equipo titular tendrá la base del que terminó el torneo argentino en 2025. La única variante será la inclusión de Leonardo Godoy por Federico Vera. En tanto, Ignacio Malcorra todavía no está a disposición.

EL 11 TITULAR DE ALIANZA LIMA:

Guillermo Viscarra; Josué Estrada; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Eryc Castillo, Jairo Vélez; Federico Girotti y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

EL 11 TITULAR DE INDEPENDIENTE:

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Váldez, Facundo Zabala; Kevin Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; y Gabriel Avalos. DT: Gustavo Quinteros.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Independiente?

Alianza Lima vs. Independiente juegan este sábado 10 de enero desde las 7:00 PM (hora de Lima) por la Serie Río de La Plata.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Independiente?

El partido entre Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+.

Datos claves