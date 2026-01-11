Jugó horrible ante Independiente, pero Mr. Peet lo defiende: “Yo dije bien claro que…”

Alianza Lima no tuvo el mejor de los comienzos en su pretemporada 2026. El cuadro de La Victoria terminó perdiendo frente a Independiente por 2-1 en Uruguay. Pero lo más resaltante fue que algunos jugadores mostraron una cara bastante mala. Sobre todo uno en especial, quien terminó siendo el más atacado de todo el plantel.

Estamos hablando de Josué Estrada, quien entró en la segunda parte y no se le vio nada bien. Aparte que su estado físico tampoco fue el mejor en este juego, por lo que terminó siendo de los jugadores que la hinchada más se fijó. Viéndolo como alguien que esta temporada no terminará de tener tantas oportunidades frente a otros laterales.

Josué Estada en Alianza Lima (Foto: Getty).

Pero lo cierto es que Mr. Peet dio a conocer la situación del lateral nacional. Mencionando en su programa Madrugol que este venía de una lesión, por eso terminó jugando tan mal. Pues no estaba al 100% todavía, ya que el año pasado si recordamos, no terminó jugando exactamente por estar con un problema físico.

“Cuando se anunciaba a Estrada como titular, yo dije bien claro que estaba recién saliendo de una lesión, que no iba a arrancar. Recién está haciendo fútbol. Él recién ha salido de la lesión, lesión que le impidió terminar el año jugando o alternando. Estaba lesionado, se está recuperando. Por eso, dentro de las informaciones que recibí, dije que no se descarte a Chávez porque era una alternativa. Por eso dije que no iba a arrancar, está haciendo fútbol pero no iba a arrancar”, explicó el periodista.

Programa de Mr. Peet:

Josué Estrada con deuda en Alianza Lima

El cuadro de Alianza Lima gastó un total de 73 mil euros según Transfermarkt en el lateral derecho. Fue una adquisición importante para los ‘Blanquiazules’ que quisieron reforzarse el año pasado pensando en el Torneo Clausura y Copa Sudamericana. Pero hasta el momento no ha terminado de rendir como se podía esperar.

No ha logrado ser un jugador desequilibrante, si algo tenía en Cienciano es un buen dominio del balón, siendo peligroso en área rival. Pero en el cuadro de La Victoria no se le ha visto así. Es algo que posiblemente tenga que mejorar en el futuro si es que quiere seguir jugando.

Tenemos que mencionar que Luis Advíncula ya firmó y va a ser titular indiscutible, por lo que Estrada va a tener que esforzarse mucho si quiere tener un momento de juego. Las rotaciones posiblemente sean importante para Pablo Guede, así que todo dependerá del veterano jugador.

Luis Advíncula con camiseta de Alianza Lima (Foto: Gemini).

