Alianza Lima

La contundente decisión de Fluminense con Kevin Serna que Alianza Lima celebra

Fluminense no logró vender a Kevin Serna, pero hizo un movimiento que el cuadro de Alianza Lima terminó celebrando.

Por Bruno Castro

Kevin Serna en Fluminense.
© GettyKevin Serna en Fluminense.

Uno de los movimientos que se estuvo buscando en el mercado de fichajes es el de Kevin Serna a Boca Juniors. Esto pudo ser algo importante para el cuadro de La Victoria, quien posee un porcentaje de la ficha del jugador. Por lo tanto, si Fluminense lo vende, este recibe un dinero extra. Pero en este caso, no se logró concretar la venta.

Por ese motivo, el conjunto brasileño tomó la decisión de renovarle el contrato a Serna. Con esto el futbolista permanecerá en el cuadro ‘Flu’ al menos hasta el 2028 según se ha podido conocer por medio de Globoesporte. Esto claro que termina alegrando a Alianza Lima, pues de esta forma tienen opción de ganar dinero si en ese tiempo se logra una futuro venta.

Kevin Serna, figura de Fluminense (Getty Images).

Kevin Serna, figura de Fluminense (Getty Images).

En este caso hay que recordar que el cuadro de La Victoria conserva el 30% del pase de Kevin Serna. Esto hace que cualquier venta que se haga, el cuadro ‘Blanquiazul’ termina recibiendo un dinero extra aparte del que ya cobró por su venta inicial. Así que si por ejemplo, el cuadro ‘Tricolor’ lo termina vendiendo en 10 millones, en Matute cobran 3 millones. Siendo muy beneficiados con esta renovación.

¿Por qué se cayó el pase de Kevin Serna a Boca Juniors?

Lo que se ha podido conocer, que ya había una propuesta importante para que el colombiano juegue en Boca Juniors. Hablamos de una oferta de 5 millones de dólares que estaba dando el conjunto ‘Xeneize’. Pero cuando todo parecía que se podía cerrar, se terminó cayendo todo de un momento a otro. Lo cual deja al extremo con una importante renovación.

Lo que se conoce es que Luis Zubeldía habría pedido a la dirigencia que no vendan a Serna. Pues quiere seguir contando con él en el equipo, así que debido a esto se terminó quedando. Incluso, hace poco Maxi Cuberas, asistente del argentino habló con respecto a Serna y terminó de hablar de la importancia que tiene en el equipo.

Selección Peruana tenía cerrado a Luis Zubeldía.

Luis Zubeldía (Foto: Getty).

Con respecto a él, nosotros estamos muy muy contentos. Por eso creo que 16, 17, 18, en la mayoría de los partidos él ha jugado, porque ha sostenido un nivel“, comenzó diciendo.

“Por eso nosotros hoy lo consideramos un jugador muy importante para la plantilla, para que sumando los jóvenes que se han insertado y las incorporaciones, podamos estar en el máximo nivel y pelear los torneos en los que nos toca competir. Por eso lo consideramos muy importante para nosotros“, sentenció.

Datos Claves

  • Kevin Serna renovó contrato con Fluminense hasta diciembre de 2028 tras rechazar a Boca Juniors.
  • Alianza Lima mantiene el 30% de los derechos económicos para una futura venta del jugador.
  • Boca Juniors presentó una oferta formal de 5 millones de dólares que fue finalmente descartada.
bruno castro
Bruno Castro
