La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima remeció por completo el entorno blanquiazul, pero el delantero no tardó en dejar una señal clara de cómo vive este momento. Tras confirmarse que no seguirá en el club para la próxima temporada, el ‘Pirata’ compartió en redes sociales un mensaje que publicó su esposa, mostrando así su postura frente a la decisión de la dirigencia.

En su cuenta de Instagram, Hernán Barcos replicó el texto que su esposa, Giuli Cunha, escribió con evidente carga emocional y sentido de respaldo. “Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre estamos orgullosos de ti. Siempre a tu lado”, fue la frase que el atacante decidió amplificar ante sus seguidores.

El gesto no pasó desapercibido entre los hinchas íntimos, quienes vieron en esta reacción una forma de marcar distancia con el manejo dirigencial. Hernán Barcos evitó dar declaraciones directas, pero el simple hecho de compartir ese mensaje fue interpretado como una respuesta elegante a la forma en que se dio su desvinculación del club.

A lo largo de su estadía en La Victoria, el argentino fue un referente indiscutible dentro y fuera de la cancha, no solo por sus goles, sino también por su liderazgo en los vestuarios. Por eso, su salida generó cuestionamientos sobre los criterios deportivos y la planificación que lleva el club para el próximo año. Para muchos, Hernán Barcos todavía tenía mucho por aportar.

Hernán Barcos festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué dijo Hernán Barcos tras saber que se va de Alianza Lima?

Hernán Barcos republicó el mensaje que su esposa, Giuli Cunha, compartió en su cuenta de Instagram. De esta forma el delantero no es esquivo al momento, comparte los sentimientos que expresa su pareja y deja en claro que siempre fue un profesional tanto dentro como fuera de la cancha.

Mientras tanto, el goleador se mantiene en silencio público, pero claro en sus señales digitales. Compartir el mensaje de su esposa fue una forma de agradecer el respaldo, reafirmar sus valores y dejar una última imagen: la de un jugador que se va con dignidad.

La primera reacción de Barcos al saber que no sigue en Alianza. (Foto: Instagram Barcos)

¿Cuánto vale Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con 41 años, es la cotización más baja del ‘Pirata’.

¿Cuánto dinero gana Hernán Barcos actualmente?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Bajo esta información, el delantero se lleva 300 mil dólares por temporada.

