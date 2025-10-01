La drástica medida que anunció Pablo Ceppelini tras ser denunciado por presunta agresión física: “Quiero desmentir…”

Alianza Lima se alista para un nuevo partido en el Torneo Clausura 2025 que será frente a Atlético Grau de Piura en Matute, pero ahora mismo las miradas están puestas en Pablo Ceppelini. El volante uruguayo vuelve a ser protagonista y no necesariamente por la preparación que ha tenido en la interna del equipo, sino por denuncias que representan presuntas agresiones físicas hacia una señorita que responde al nombre de Antonelle Reyes.

Durante las últimas horas se han podido conocer algunas imágenes en donde dejan muy al parado a Pablo Ceppelini al acusarlo de agresiones físicas que obviamente entrarán a investigación. Recodemos que no es la primera vez que el jugador de Alianza Lima es noticia por acontecimientos de este calibre y por ello es que acaba de pronunciarse a través de sus redes sociales para dejar sentada su radical postura y las drásticas medidas que tomará a continuación.

“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre los hechos que no corresponden a la verdad y menos sobre actos que rechazo. Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo a los que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra. Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera”; publicó Pablo Ceppelini a través de su cuenta oficial de Instagram respecto a las acusaciones recibidas.

El único enfoque de Pablo Ceppelini es Alianza Lima

Siendo un tema bastante delicado el hecho de sostener una presunta agresión física en contra de la señorita Antonelle Reyes, la actualidad de Pablo Ceppelini está enfocado en seguir apostando por recuperar sus mejores versiones vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Es más, se ha podido conocer que el día de hoy frente a Atlético Grau de Piura podría ser titular en el esquema principal de un profesor Néstor Gorosito que apostará por él como conductor.

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gerson Cuba, el volante uruguayo de 34 años arrancaría acciones esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Veremos finalmente si este dato se corrobora minutos antes del inicio del partido ante el equipo norteño y con lo cual queda en evidencia que la prioridad del jugador está en su faceta profesional, aunque a la vez tomando las medidas legales en contra de quienes lo acusan.

Los números de Pablo Ceppelini con Alianza Lima en la temporada 2025

En lo que va de la presente temporada 2025, Pablo Ceppelini ha estado señalado con rendimientos irregulares en Alianza Lima. Hasta el momento ha sumado un total de 26 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Tiene 3 goles y 4 asistencias sumando 1537 minutos de competencia siendo más una opción de recambio desde el banco de los suplentes a un titular habitual, sobre todo en el último tramo de esta campaña en donde los íntimos aún sueñan con la posibilidad del título nacional.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Atlético Grau | Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Paulo de la Cruz, Juan Fernando Garro; Neri Bandiera y Raúl Ruidíaz. DT: Ángel Comizzo.

