Jesús Castillo encaró a Néstor Gorosito y lo borró de Alianza Lima: la historia completa de la pelea

En una reveladora edición del programa deportivo en línea “A Presión”, se sacó a la luz la complicada situación que llevó a la marginación de un futbolista muy querido por la hinchada de Alianza Lima. Este mediocampista, un verdadero símbolo de lo que significa defender los colores del club tanto dentro como fuera del campo, vivió un episodio que generó gran controversia y dejó perplejos a muchos seguidores.

Jesús Castillo cargó contra Néstor Gorosito

El encargado de desvelar los detalles de lo ocurrido en la interna del cuadro blanquiazul fue el exfutbolista y ahora comentarista Carlos Galván, conocido como “El Negro”. Con su característica franqueza, Galván relató el trato que recibió el jugador Jesús Castillo por parte del entonces entrenador, Néstor Gorosito. “Si a Castillo (Jesús) lo juzgan porque le dijo algo al profesor (Gorosito) y nunca más lo pusieron. Él no tenía que ir a un entrenamiento, pero igual fue a entrenar. Tenía libre, pero fue a entrenar igual”, explicó Galván, subrayando el compromiso del futbolista a pesar de la situación adversa.

Galván profundizó en el controvertido criterio de selección que Néstor Gorosito habría aplicado, dejando entrever un posible favoritismo o una doble moral en sus decisiones. El “Negro” expuso, de manera potente y directa, las palabras que Jesús Castillo le habría dirigido a Gorosito antes de ser “castigado” y apartado del equipo: “Defiendes a los que salen de noche y no me vas a defender a mí”. Esta declaración impactante sugiere una profunda frustración por parte del jugador, quien sentía que no se le valoraba a pesar de su dedicación y profesionalismo.

Jesús Castillo vuelve a ser considerado en Alianza Lima. (Foto: X).

Néstor Gorosito necesita de Jesús Castillo

La frase apunta a una aparente disparidad en el trato, donde otros jugadores con conductas cuestionables fuera del campo podrían haber recibido un respaldo que a él se le negó. La ausencia de Jesús Castillo en varias convocatorias generó un gran malestar entre los aficionados, quienes veían en él no solo a un talento deportivo, sino también a un referente de identidad aliancista. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, y ante la necesidad del equipo, Castillo finalmente regresará a la convocatoria.

Se espera que sea una alternativa valiosa para el crucial encuentro contra Atlético Grau, que se disputará en Matute. Esta reaparición, aunque tardía, brinda una luz de esperanza para el jugador y para la hinchada, que anhela ver a su ídolo nuevamente en acción, defendiendo los colores que tanto ama. La historia de Jesús Castillo es un recordatorio de las complejidades y las tensiones que a menudo se viven en el fútbol de alta competencia, donde el talento y el compromiso no siempre garantizan un camino sencillo.