Ministerio de Cultura sale en defensa de Eryc Castillo por insultos racistas: Cienciano sería sancionado

El racismo, una lacra social que persiste en diversos ámbitos, volvió a manifestarse de manera deplorable en el fútbol peruano. Eryc Castillo, talentoso jugador, se convirtió en la desafortunada víctima de un acto discriminatorio durante el reciente encuentro entre Alianza Lima y Cienciano del Cusco. Los hechos tuvieron lugar en el emblemático Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el futbolista fue blanco de insultos racistas provenientes de las tribunas, siendo denigrado con expresiones como “mono de mierda” en alusión al color de su piel.

Eryc Castillo es respaldado por el gobierno peruano

Esta agresión verbal, lejos de pasar desapercibida, generó una inmediata y contundente denuncia en redes sociales, visibilizando la magnitud del problema y la necesidad urgente de acciones concretas. Ante este lamentable episodio, el Ministerio de Cultura, a través de su director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, Gustavo Oré, alzó su voz de rechazo. Oré condenó enérgicamente el acto, señalando que “deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel” y haciendo un llamado a la hinchada a fomentar el respeto y la sana convivencia en los estadios.

Esta declaración subraya el compromiso de las autoridades por erradicar estas conductas y promover un entorno inclusivo en todas las esferas de la sociedad. La lucha contra la discriminación racial trasciende el ámbito deportivo y se posiciona como una prioridad en la agenda gubernamental. En este sentido, el Ejecutivo ha impulsado el Proyecto de Ley N.° 6311/2023-PE, actualmente en espera de aprobación por parte del Congreso.

Eryc Castillo cuidado por el gobierno peruano. (Foto: X).

Eryc Castillo no está solo en la lucha contra el racismo

La mencionada iniciativa legislativa busca establecer un marco normativo sólido para la promoción de la diversidad cultural y la eliminación efectiva de la discriminación étnico-racial en el país, sentando las bases para una sociedad más justa e igualitaria. Paralelamente, el Ministerio de Cultura se encuentra desarrollando una propuesta para modificar la Ley N.° 30037, con el objetivo de endurecer las sanciones para aquellos que incurran de manera reiterada en actos racistas. La medida contempla la prohibición permanente de acceso y compra de entradas a eventos deportivos para los infractores reincidentes.

Una acción que cuenta con el respaldo de la FIFA y que busca disuadir estas conductas a través de consecuencias severas. Se espera que el caso de Eryc Castillo no solo impulse la aprobación de estas leyes y modificaciones, sino que también sirva como un punto de inflexión para un cambio significativo en la cultura deportiva peruana, donde la tolerancia y el respeto prevalezcan sobre cualquier forma de discriminación, y se imponga una sanción ejemplar que siente un precedente contundente.