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Repechaje Mundial 2026

Puso la cara: la impresionante atajada de Guillermo Viscarra ante Surinam para salvar a Bolivia

El arquero de Alianza Lima tuvo la atajada del primer tiempo en Bolivia vs. Surinam. Mira el video de cómo salvó el 'Billy' con la cara.

Guillermo Viscarra salvó ante el remate en el área chica de Myenty Abena.
© DSportsGuillermo Viscarra salvó ante el remate en el área chica de Myenty Abena.

Bolivia y Surinam no se sacaron ventajas en el primer tiempo de su partido por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. En gran parte, esto se debió a una gran atajada a quemarropa de Guillermo Viscarra. Puso el rostro para detener lo que era el gol de Myenty Abena.

Guillermo Viscarra, actual arquero de Alianza Lima de Perú, tuvo un par de intervenciones para salvar a la Selección de Bolivia sobre la parte final del primer tiempo. Primero, estuvo muy atento para evitar un posible remate dentro del área y, en la siguiente jugada, puso la cara para evitar un gol surinamés.

Al minuto 35 de la primera mitad, un centro bajo desde la derecha encontró solo a Myenty Abena, que definió rápido y de primera. Guillermo Viscarra tuvo una rápida reacción, aunque el balón terminó dando en su cabeza y terminó por salvar a Bolivia.

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Hugo Avalos
Hugo Avalos
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