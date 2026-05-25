Se arma la polémica: Conmebol designa juez brasileño para el duelo Universitario vs Tolima

Mediante una resolución, la Conmebol confirmó al árbitro que dirigirá el partido entre 'merengues' y 'pijaos'. Conoce los detalles.

El duelo entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima será decisivo, ya que ambos equipos se juegan la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, la Conmebol ya oficializó la terna arbitral encargada de dirigir este encuentro clave.

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El anuncio se realizó mediante la publicación oficial del ente internacional, donde se confirmó que el brasileño Paulo Zanovelli será el encargado de impartir justicia en el encuentro. Sus asistentes serán los también brasileños Bruno Boschilia y Neuza Back, mientras que la cuarta árbitra será Andreza Siqueira.

Asimismo, se confirmó que el VAR estará a cargo de Pablo Goncalvez, con la asistencia de Daiane Muniz. Además, la supervisión general del equipo arbitral recaerá en la peruana Silvia Reyes.

Malos antecedentes

La designación del árbitro ha generado preocupación en el entorno de Universitario por un antecedente reciente en el torneo. En la edición pasada de la Copa Libertadores, Zanovelli también dirigió un partido del elenco nacional ante Independiente del Valle, que terminó con polémica tras una controvertida decisión en los minutos finales.

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Casi al término de aquel recordado cotejo, el juez principal anuló un gol de José Carabalí que pudo significar un triunfo histórico para la ‘U’. La decisión se tomó tras la indicación de su asistente, quien señaló que el balón habría salido del campo, aunque posteriormente imágenes desde la tribuna mostraron que la pelota nunca abandonó el terreno de juego.

Terna arbitral confirmada para el Universitario vs Tolima

Árbitro principal: Paulo Zanovelli

Árbitro asistente 1: Bruno Boschilia

Árbitro asistente 2: Neuza Back

Cuarto árbitro: Andreza Siqueira

VAR: Pablo Goncalvez

AVAR: Daiane Muniz

Asesor de árbitros: Silvia Reyes

Quality Manager: Alicio Pena

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Recordemos que, Universitario igualó 0-0 ante Tolima en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, el cuadro ‘crema’ buscará quedarse con la victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo.

¿Cuándo juega Universitario vs Tolima?

El partido entre Universitario y Tolima, correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, está programado para este martes 26 de mayo a las 19:30 de Perú en el estadio Monumental.

Tabla de posiciones del Grupo B

POSICIÓN EQUIPO PARTIDOS JUGADOS PUNTOS 1 Coquimbo Unido 5 10 2 Deportes Tolima 5 7 3 Universitario 5 5 4 Nacional de Uruguay 5 5

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DATOS CLAVES

El árbitro brasileño Paulo Zanovelli dirigirá el partido entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima.

La peruana Silvia Reyes fue designada como la asesora de árbitros para este compromiso internacional.

Universitario enfrentará a Deportes Tolima este martes 26 de mayo a las 19:30 horas.