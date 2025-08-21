La gran noticia que recibió Alianza Lima tras clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vive un momento especial. Luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador y meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2025, el cuadro ‘íntimo’ no solo celebra en lo deportivo, sino también en la planificación a futuro.

Publicidad

Publicidad

Según dio a conocer la periodista Ana Lucía Rodríguez en ‘Hablemos de Max’, el club está cerca de asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más importantes en ataque: Eryc Castillo.

El delantero ha sido una de las figuras clave en el esquema de Néstor Gorosito, especialmente en los torneos internacionales. Y todo indica que seguiría ligado a La Victoria por un tiempo más.

Eryc Castillo quiere seguir en La Victoria

La comunicadora en mención informó que ya existen conversaciones entre la dirigencia de Alianza Lima y el entorno del jugador, y que ambas partes tienen una postura positiva frente a la renovación.

Publicidad

Publicidad

“Hay una conversación para que Eryc Castillo pueda renovar con Alianza Lima. De hecho, él está de acuerdo, ha dado su palabra de que quiere quedarse, está contento en Alianza”, señaló ‘Analú’.

Aunque aún restan detalles contractuales por definir, especialmente en lo económico, el compromiso del futbolista ecuatoriano con el proyecto ‘blanquiazul’ es total.

“Acá lo importante es que el jugador está cómodo y Alianza no solo está buscando retenerlo a él, sino a varios jugadores por el gran nivel mostrado internacionalmente”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Alianza protagonista también fuera del país

La clasificación a cuartos de final de la Sudamericana representa uno de los mejores desempeños recientes de Alianza Lima en torneos Conmebol. El equipo ha mostrado carácter, solidez táctica y variantes ofensivas que le han permitido competir de igual a igual frente a rivales exigentes.

El buen momento del equipo de La Victoria no solo ha despertado el entusiasmo de la hinchada, sino también el interés de otros equipos por sus figuras. Por eso, desde la interna, ya se están moviendo para blindar a su base de cara a la recta final del año y la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Giancarlo Granda y Eddie Fleischman coinciden en pedido para Conmebol: “El pase de Alianza Lima a semifinales”