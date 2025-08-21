¿Alianza Lima a semifinales? Periodista argentino adelanta las que serían las sanciones para Independiente y Universidad de Chile

Un giro completamente inesperado ha sacudido la Copa Sudamericana, colocando a Alianza Lima en una posición inmejorable, al borde de alcanzar una clasificación histórica a las semifinales del certamen continental. La razón de este drástico cambio en el panorama se debe a una primicia difundida por el reconocido periodista deportivo argentino Hernán Castillo, quien ha revelado que Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile habrían sido descalificados de la competición. La drástica medida se tomaría debido a graves incidentes de violencia protagonizados por sus respectivas hinchadas.

Alianza Lima a las semifinales de Copa Sudamericana

Aunque esta sanción aún no ha sido confirmada de manera oficial por la CONMEBOL, la información de Castillo ha generado un enorme optimismo en la afición blanquiazul. De concretarse, esta descalificación despejaría por completo el camino para Alianza Lima, permitiéndole avanzar directamente a la siguiente fase sin la necesidad de disputar los cuartos de final. Castillo, en sus publicaciones en redes sociales, incluso ha señalado que la descalificación podría extenderse hasta el año 2026, lo que representaría un duro golpe para ambos clubes.

La noticia, a pesar de su carácter de primicia, ha ganado una considerable credibilidad en el ambiente periodístico debido a la seriedad y reputación de la fuente. Otros medios de comunicación ya han comenzado a respaldar esta versión, amplificando la expectativa. Sin embargo, la clave para la confirmación de este trascendental acontecimiento reside en el comunicado oficial que emita la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL en las próximas horas. Hasta que dicho comunicado vea la luz, la información se mantiene como una revelación periodística con un alto grado de fiabilidad.

Alianza Lima estaría en las semifinales de Copa Sudamericana. (Foto: X).

Alianza Lima puede estar celebrando muy pronto

De confirmarse finalmente esta información, Alianza Lima lograría un hito sin precedentes en su historia deportiva. Al ser el único equipo ya clasificado a los cuartos de final que no se vería afectado por esta situación, se beneficiaría directamente de la inminente salida de sus posibles rivales. Con el partido de cuartos de final entre chilenos y argentinos, que prometía ser un vibrante encuentro, cancelado definitivamente por esta medida disciplinaria, la descalificación de ambos equipos dejaría un espacio libre en el cuadro de la competencia. Este espacio sería ocupado de forma directa y automática por el equipo peruano, catapultándolo a la instancia de semifinales.

Por el momento, el fútbol sudamericano se encuentra en un estado de máxima expectativa, aguardando la confirmación oficial que sellaría el destino de Alianza Lima. Esta decisión no solo posicionaría al club victoriano de forma privilegiada en su ambiciosa búsqueda del título de la Copa Sudamericana, sino que también marcaría un antes y un después en la historia del fútbol peruano a nivel continental, demostrando las graves consecuencias que la violencia en los estadios puede acarrear para los clubes involucrados.