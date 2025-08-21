¿Alianza Lima jugará cuartos de final? Candidatean a club de Paraguay para reemplazar a Independiente y a Universidad de Chile

La clasificación de Alianza Lima a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 está en pausa. La última llave, entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, fue cancelada luego de violentos enfrentamientos entre barras que dejaron heridos, detenidos y el estadio devastado.

En medio de este complicado escenario, la Conmebol se encuentra evaluando sanciones severas, incluso la posible eliminación de ambos clubes involucrados.

Si finalmente ninguno continúa en el torneo, solamente quedaría Guaraní de Paraguay como candidato para ocupar ese lugar, dado que fue el último oponente eliminado por la ‘U’ en playoffs.

Guaraní se perfila como reemplazo para enfrentar a Alianza

Guaraní, eliminado por la Universidad de Chile en la etapa previa, aparece como la opción más lógica para ser el nuevo rival del cuadro ‘íntimo’ en cuartos, si se toma como válida la premisa de ubicar al equipo eliminado más reciente en ese lugar.

Esto, aunque no ha sido garantizado, cobra fuerza en medio de la compleja situación institucional y judicial que atraviesa Conmebol, que debe tomar una decisión cuanto antes.

La CONMEBOL tendrá la última palabra

Según las normas del certamen continental, un partido suspendido por causas excepcionales como estas debería reanudarse, pero el órgano sudamericano decidió cancelar el cruce debido a la falta de garantías de seguridad. Por ello, la resolución final dependerá de sus órganos judiciales.

Mientras tanto, Alianza Lima aguarda por una confirmación que definirá si jugará series complicadas ante un rival paraguayo o asumirá rival vacío para avanzar automáticamente en el torneo.

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final?

El calendario ya está en marcha: los partidos de cuartos están programados entre el 16 y el 25 de septiembre, según la planificación oficial de la organización. Alianza no solo espera conocer a su rival, sino también cuándo y cómo se disputará esa llave, imprescindible para avanzar en la competición.

