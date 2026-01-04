“Lo deleitó”: el jugador de Alianza Lima que más sorprendió a Pablo Guede en el primer día de pretemporada

Alianza Lima inició con las sesiones de pretemporada el día de ayer en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional. Bajo la atenta mirada del comando técnico que ahora es liderado por Pablo Guede, ahora se pudo filtrar la información de que un reciente refuerzo llamó poderosamente la atención del estratega argentino y podría empezar a ser una especie de ‘ahijado’.

De acuerdo a una revelación del periodista deportivo José Varela, se sabe que Jairo Vélez mostró enormes condiciones en su primer de entrenamiento con la indumentaria de Alianza Lima. Sabiendo de su pasado en Universitario de Deportes, claramente el atacante ecuatoriano nacionalizado peruano cuenta con una adaptación mucho más rápida a diferencia de otros extranjeros.

“Para mí hay un hombre que deleitó a Pablo Guede, el entrenador de Alianza, y es Jairo Vélez. Según lo que me han comentado estuvo bien, jugando con buen panorama, desfachatez, pisó la pelota, la escondía, trabajó muy bien, con mucha personalidad, siempre buscando al compañero. Gustó”; comentó el comunicador durante la última edición de su programa digital a través de ‘Youtube‘.

Las sensaciones de Jairo Vélez al haber fichado por Alianza Lima y dejar Universitario

Como bien sabemos, Jairo Vélez vistió la camiseta de Universitario de Deportes durante la temporada 2025 y fue campeón nacional. Durante el último tramo del campeonato supo ganarse un lugar muy importante dentro del equipo titular y con ello el respeto de los hinchas cremas. Hoy la situación cambió al fichar por Alianza Lima y señalar algunos de los objetivos que se ha trazado en Matute.

“Estoy contento con este gran paso en mi carrera y estoy enfocado totalmente en Alianza Lima. Primero debemos hacer una buena pretemporada y darle con todo a lo que venga. Me siento muy preparado para demostrarle al hincha y al club que estoy totalmente comprometido con la institución. La hinchada de Alianza Lima es espectacular. El primer estadio lleno donde jugué fue Matute. Nuestro objetivo es salir campeón”; declaró Jairo Vélez ante la prensa local.

El acuerdo entre Jairo Vélez y Alianza Lima

Jairo Vélez pertenecía al Club Universidad César Vallejo de Trujillo y esperaba una oferta de Universitario de Deportes para negociar. Finalmente, en Alianza Lima se pusieron alertas y mandaron una mejor propuesta con la cual compraron el pase del atacante. Ahora jugará en el barrio de Matute hasta diciembre del año 2028 y con lo cual se espera que pueda ser uno de los favoritos de Pablo Guede, de acuerdo a cómo vienen siendo sus primeras horas en el plantel íntimo.

