Las drásticas decisiones que tomaron las parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras ser denunciados

Sigue la enorme polémica respecto a las denuncias por violencia sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Si bien las investigaciones mantendrán su curso, en estos momentos existen decisiones que pueden tomarse como drásticas respecto a los familiares de los protagonistas. Fueron sus respectivas parejas quienes evidenciaron una importante postura.

Siendo conscientes de que es un asunto de gravedad y que por más que todavía falten más episodios por analizarse, hay decisiones que ya fueron reveladas. Por ejemplo, Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, optó por cambiar a un perfil privado su cuenta oficial de Instagram y TikTok, esto claramente para evitar el cargamontón de comentarios en contra, según ‘Radio Exitosa‘.

Algo muy parecido sucedió con la actual pareja de Sergio Peña. Luego de conocer la gravísima acusación que proviene desde los medios argentinos, la señorita conocida como Camila puso su cuenta oficial de Instagram en modo privado para quedar al margen de quienes no son sus seguidores habituales, los cuales por cierto llegan a los 12 mil en la actualidad.

De un modo mucho más contundente, la prometida de Miguel Trauco habría borrado todas las fotos en donde aparecía junto al defensor, además de limitar los comentarios en sus publicaciones. De acuerdo al diario ‘Líbero‘, en abril del año pasado se conoció de esta relación y ahora, tras la denuncia sexual conocida desde Argentina, la decisión de Mariela Arévalo ha sido totalmente tajante.

La postura de Alianza Lima luego de conocer las denuncias en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Si bien las denuncias de abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se dieron a conocer en horas de la mañana, recién al mediodía se reveló con exactitud cuál fue la determinación de Alianza Lima al respecto. A través de un comunicado oficial se anunció la separación de los jugadores y a la vez la colaboración conforme vayan las investigaciones.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”; se lee.

DATOS CLAVES